Lotto, vincita record: 109mila euro con questi numeri. Ecco i dettagli dell’ennesimo super incasso con questo straordinario gioco

Una quaterna secca. Senza altre giocate in mezzo. Sì, perché di solito chi gioca al Lotto decide, scegliendo quattro numeri, non solo di giocare la quaterna, ma magari anche l’ambo o il terno. No, in questo caso non è stato proprio così.

A raccontarci l’ennesima storia di una vincita straordinaria attraverso il gioco del Lotto, senza dubbio il più amato dagli italiani visti i milioni e milioni di euro che ogni settimana vengono giocati, come al solito ci pensa Agimeg.it. Una vincita straordinaria che ha superato i 100mila euro. Une bellissima somma, senza dubbio, che un poco la vita te la cambia anche se non parliamo ovviamente di quei milioni di euro che possono arrivare soprattutto con il Superenalotto. Certo, c’è da dire che nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato anche di vincite di questo genere con il Lotto, quindi non ci stupiremmo se lo stesso avvenisse anche in futuro. Tornando a noi, non è questo il caso, quindi entriamo come detto nel dettaglio di questa giocata comunque davvero fortunata.

Lotto, ecco i dettagli della vincita

La vittoria è stata centrata a Cassano D’Adda, in provincia di Milano. Una giocata di soli 10 euro – che, come detto prima, sono stati investiti tutti sulla quaterna – che ha permesso ad un fortunato giocatore di portare a casa la bellezza di 109mila euro. Una montagna di soldi davvero.

Ma con quali numeri sono stati vinti questi soldi e soprattutto in quale ruota sono stati giocati? Se siete così curiosi eccovi serviti: la giocata è stata piazzata sulla ruota di Torino mentre i numeri scelti sono stati 24-46-50-71. Non sappiamo perché ha giocato proprio questi, magari li avrà anche sognati visto come è andato dritto nella propria convinzione. Com’è e come non è, rimane il fatto. Una vincita enorme. E al fortunato non possiamo che fare i nostri migliori auguri.