Slovenia-Norvegia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Slovenia-Norvegia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Slovenia e Norvegia hanno entrambe sette punti a due giornate dal termine. E sette punti ce li ha anche l’Austria in questo girone che ha però un impegno assai semplice contro il Kazakistan e con la grossa opportunità di volare in testa, da sola, nel girone. Sì, proprio così, perché andando a vedere le statistiche di questa partita e tutto quello che c’è dietro un match che sulla carta mette dei punti pesantissimi, non possiamo non pensare una cosa che vi spiegheremo nel nostro pronostico finale.

La Norvegia, nella sfida d’andata, giocata il 10 ottobre scorso, ha vinto tre a zero contro la Slovenia. Un risultato evidentemente netto e importante, ma che non rende l’idea di quello che è realmente il valore della squadra che giovedì sera giocherà tra le mura amiche. La Slovenia è una formazione sicuramente importante – per questo livello, ovviamente – con dei giocatori di valore. Che vorranno lavare quella macchia freschissima del mese scorso e che quindi ancora si vede. Sarà una partita maschia, come si usava dire una volta. E che alla fine potrebbe regalare un risultato decisamente a favore dell’Austria citata prima.

Come vedere Slovenia-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida Slovenia-Norvegia è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sfida sarà tesa – quindi occhio anche a qualche ammonizione di troppo – e potrebbe finire anche in pareggio. Non sappiamo se con gol o meno durante i 90 minuti, ma per quello è il valore della sfida nessuna delle due vorrà perdere perché terrebbe aperta la porta ad un passaggio del turno, o a un playoff, nell’ultima giornata. Quindi sì, X.

Le probabili formazioni di Slovenia-Norvegia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Drkusic, Bijol, Janza; Ilicic, Cerin, Elsink, Mlakar; Sporar, Sesko.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Olsen, Wolfe; Ryerson, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1