I pronostici di mercoledì 13 novembre: Atp Finals, Champions League femminile

I pronostici di mercoledì 13 novembre: c’è il tennis con le Atp Finals, e la Champions League femminile in attesa della Nations League di calcio.

Se la netta sconfitta di Daniil Medvedev contro Taylor Fritz nella prima giornata di Atp Finals aveva smentito i pronostici dei bookmaker, quella patita lunedì scorso dal numero 3 al mondo Carlos Alcaraz contro il norvegese Casper Ruud è stata decisamente più sorprendente ed ha lasciato tutti a bocca aperta. A fine gara Alcaraz ha svelato di non essersi sentito bene prima dell’incontro con Ruud. “Al mattino mi faceva male lo stomaco e non riuscivo a sostenere gli scambi lunghi: non voglio trovare scuse ma mi sentivo male”, ha detto il tennista originario di Murcia.

Stanchezza o non stanchezza, il k.o. con Ruud ora lo obbliga a battere il russo Andrey Rublev per non incappare in quella che sarebbe un’incredibile eliminazione. Lo spagnolo è nettamente favorito secondo i bookmaker ma non si può non tenere conto delle difficoltà avute all’esordio contro Ruud: se Rublev riuscirà ad essere costante in risposta ed al servizio, sfruttando il momento di forma precaria di Alcaraz, potrebbe aggiudicarsi almeno un set.

I pronostici sulle altre partite

Alexander Zverev ha confermato di essere uno dei tennisti più in forma all’esordio contro il russo Rublev, che non è stato in grado di opporgli resistenza: il tedesco ha prevalso in poco più di un’ora di gioco, conquistando il primo successo (doppio 6-4) torinese. Ruud in passato ha creato qualche problema a Zverev ma al momento il divario sembra netto tra i due, con il tedesco che sta attraversando un gran periodo di forma. Ci sono buone possibilità che vinca in due set.

Per quanto riguarda il calcio in attesa della Nations League, si giocano le partite della fase a gironi della Champions League femminile con in campo tra le altre anche la Roma, attesa da una sfida molto difficile contro il Lione. Servirà la partita perfetta per resistere alle campionesse francesi.

Pronostici: la scelta del Veggente

2-0 SET BETTING NO in Alcaraz-Rublev, Atp Finals, ore 14:00

Vincenti

Zverev (in Zverev-Ruud, Atp Finals, ore 20:30)

(in Zverev-Ruud, Atp Finals, ore 20:30) Flamengo (in Flamengo-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Wolfsburg , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Real Madrid-Twente , Champions League femminile, ore 21:00

, Champions League femminile, ore 21:00 Celtic-Chelsea, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Madrid-Twente, Champions League femminile, ore 21:00

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + over): N.D. GOLDBET ; N.D SNAI; N.D. LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Roma-Lione, Champions League femminile, ore 18:45