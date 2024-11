Roma-Lione, Champions League femminile: streaming gratis, formazioni, pronostico

Roma-Lione è una partita valida per la terza giornata della Champions League femminile. Dove vederla, formazioni e pronostici

Sei punti in classifica per la Roma, sei punti in classifica per il Lione. Al Tre Fontane, stadio della Capitale, si affrontano quindi le due squadre che guidano a punteggio pieno il raggruppamento A della massima competizione europea al femminile. E per le giallorosse di Spugna non sarà proprio un match semplice.

Di fronte, infatti, ci sono le francesi che questa Coppa l’hanno vinta più e più volte nel corso della loro storia e che quest’anno non hanno ancora mai perso una partita. Certo, c’è da dire che la Roma, contro il Wolfsburg (finalista lo scorso anno), ha fatto una partita enorme, vincendo uno a zero, soffrendo il giusto e portando a casa non sono un risultato davvero prestigioso, ma anche importantissimo per rimanere competitiva dentro un girone di ferro.

Detto questo, almeno sulla carta, non ci dovrebbe essere partita e anche le quote dicono questo. Ma la Roma dell’ultimo periodo ha dimostrato di essere in crescita sotto l’aspetto fisico e occhio quindi alla possibilità di poter strappare un pareggio. Sì, sarà una notte difficilissima e anche tatticamente Spugna dovrebbe cambiare giocando più d’attesa, ma anche contro le tedesche il match si preannunciava allo stesso modo e poi sappiamo tutti com’è andata a finire. E poi ci sarà un Tre Fontane pieno, pronto a spingere: e i tifosi in serate come questa possono fare davvero la differenza. Il Lione, inoltre, è allenato da Montemurro, ex allenatore della Juventus che, con l’impianto capitolino, non ha un bel rapporto visto che nelle ultime uscite ha sempre perso nella Capitale.

Dove vedere Roma-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Lione, valida per la terza giornata della Champions League femminile, è in programma mercoledì alle 21:00. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata su Snai a 1.21. Il pareggio invece sempre su Snai è dato a 5.50.

Il pronostico

La vittoria del Lione sulla carta sembra scontata. E alla fine realmente potrebbe andare così. Ma occhio a questa Roma, che almeno un pareggio, disputando una partita tatticamente perfetta, lo potrebbe anche strappare. Quindi optiamo per la X. Magari senza nessuna squadra a segno.

Le probabili formazioni di Roma-Lione

ROMA (4-4-2): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Thogersen; Haavi, Kumagai, Greggi, Hanshaw; Giugliano, Viens.

LIONE (4-2-3-1): Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Svava; Marozsan, Egurrola; Diani, Horan, Chawinga; Dumornay.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0