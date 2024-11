Zverev-Ruud, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Zverev-Ruud è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Alexander Zverev ha confermato di essere uno dei tennisti più in forma all’esordio contro il russo Rublev, che non è stato in grado di opporgli resistenza: il tedesco ha prevalso in poco più di un’ora di gioco, conquistando il primo successo (doppio 6-4) torinese. Non rientrava affatto nell’ordine delle cose, invece, la vittoria di Casper Ruud contro il numero 3 del mondo – nonché vincitore di due Slam quest’anno – Carlos Alcaraz. Il norvegese, qualificatosi in extremis alle Finals, ha approfittato della scarsa forma dell’iberico, che in mattinata non si era sentito bene, liquidandolo con un netto 6-1 7-5.

Per Ruud, arrivato a Torino con 9 sconfitte in 11 partite sul groppone, è stato il primo successo nel circuito ai danni del 4 volte campione Slam, che prima di lunedì scorso aveva battuto solamente nel corso di un’esibizione. Il nativo di Oslo, a questo punto, può sognare la qualificazione alle semifinale: ha il sapore di uno spareggio per il primo posto nel girone il match con Zverev, al momento il secondo favorito per la vittoria delle Atp Finals dopo il numero uno al mondo Jannik Sinner. “Sascha”, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, contro Rublev non ha concesso praticamente nulla al servizio e neppure una palla break. I precedenti con Ruud vedono in vantaggio il tedesco (4-2): sul veloce il norvegese l’ha spuntata solo a Miami ’22, mentre al Roland Garros ’23 approfittò della forma precaria di Zverev, rientrato da un terribile infortunio.