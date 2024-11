Alcaraz-Rublev, Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Alcaraz-Rublev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Se la netta sconfitta di Daniil Medvedev contro Taylor Fritz nella prima giornata di Atp Finals aveva smentito i pronostici dei bookmaker, quella patita lunedì scorso dal numero 3 al mondo Carlos Alcaraz contro il norvegese Casper Ruud è stata decisamente più sorprendente ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Sì, è vero, il fenomeno spagnolo non ha mai amato particolarmente il veloce indoor ed in questo momento non è al 100% della forma, ma quasi nessuno poteva prevedere la debacle (6-1 7-5) con il nativo di Oslo, arrivato a Torino per il rotto della cuffia e nonostante una stagione sottotono.

A fine gara Alcaraz ha svelato di non essersi sentito bene prima dell’incontro con Ruud. “Al mattino mi faceva male lo stomaco e non riuscivo a sostenere gli scambi lunghi: non voglio trovare scuse ma mi sentivo male”, ha detto il tennista originario di Murcia.

Poi l’iberico è tornato sul fatto che nel circuito Atp si giochino ormai troppe partite: “Se qualcuno dice di essere fresco sta mentendo”, sono state le parole di Alcaraz, che già nei mesi scorsi si era lamentato del calendario molto fitto. Sono diventate due, adesso, le sconfitte consecutive del 4 volte campione Slam, uscito al secondo turno nell’ultimo Masters 1000 stagionale, quello di Parigi-Bercy, battuto da Humbert in tre set. Stanchezza o non stanchezza, il k.o. con Ruud ora lo obbliga a battere il russo Andrey Rublev per non incappare in quella che sarebbe un’incredibile eliminazione. Il moscovita due giorni fa si è arreso dopo poco più di un’ora ad uno dei tennisti più in forma del momento, Alexander Zverev, che l’ha liquidato con un perentorio 6-4 6-4.

Il pronostico

Terzo testa a testa tra i due nel circuito Atp. Lo scorso anno, alle Finals, Alcaraz si impose in due set ma il russo si prese la rivincita pochi mesi più tardi, sulla terra rossa di Madrid. Nell’unico match di esibizione, invece, fu Rublev ad avere la meglio (2022). Lo spagnolo è nettamente favorito secondo i bookmaker ma non si può non tenere conto delle difficoltà avute all’esordio contro Ruud: se Rublev riuscirà ad essere costante in risposta ed al servizio, sfruttando il momento di forma precaria di Alcaraz, potrebbe aggiudicarsi almeno un set.