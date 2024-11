Sinner, che gaffe: una cosa esclude l’altra

Ecco cosa si nasconde realmente dietro le parole di Jannik Sinner.

Un attimo prima lo credevamo felicemente fidanzato con Maria Braccini. Quello dopo, era in gioielleria a comprare un dono “luccicante” per Anna Kalinskaya. Tutto è accaduto molto in fretta, nel silenzio generale, ma sin da subito il fatto che Jannik Sinner avesse una nuova fiamma è stato accolto in maniera estremamente positiva dal popolo del tennis.

Questo perché è opinione generale e condivisa che sia meglio che un tennista stia insieme ad una sua collega, piuttosto che con una ragazza che viene da un altro mondo. Nella convinzione, probabilmente, che una persona che fa il suo stesso lavoro possa comprendere meglio, e senza spiegazioni, i silenzi, i momenti di frustrazione, la necessità di prendersi una pausa da tutto e da tutti. Alla storia d’amore tra Sinner e Kalinskaya, insomma, il pubblico ha subito dato la sua “benedizione”.

Resta, tuttavia, qualche dubbio, in particolar modo relativamente alla separazione dalla storica fidanzata Maria Braccini. Non è dato sapere se tra lei e il campione altoatesino sia successo qualcosa o meno, ma è evidente che dietro quello che non è stato detto per privacy si nascondessero un bel po’ di problemi. Uno fra tutti, come abbiamo avuto modo di desumere dall’intervista che Sinner ha rilasciato, nelle scorse ore, ad Esquire UK.

Sinner non dice ma dice: che botta

Il giornalista ha ritenuto doveroso chiedere a Jannik come procedesse con Anna e in che modo la relazione con la sua collega russa lo avesse, eventualmente, cambiato. Ebbene, la risposta che ha dato Sinner sembra chiarire meglio anche l’affaire Maria.

“Non credo che sia cambiato nulla da quando sono con Anna – ha detto, in tutta sincerità, il numero 1 del mondo – Avere una ragazza è qualcosa che può farti sentire bene o farti sentire male. Io voglio che sia qualcosa di molto naturale, che arrivi normalmente nella mia vita. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona e questo non è successo: è per questo che sta funzionando bene tra noi due”.

Tante persone hanno letto, in queste dichiarazioni, una piccola gaffe – voluta o non voluta? – ossia un’allusione alla Braccini. Che potrebbe aver tentato, secondo l’interpretazione che molti utenti hanno fornito rispetto alle parole di Jannik, di “cambiarlo” in qualche modo. Supposizioni che sono da prendere con le pinze, però, considerando che, in assenza di conferme ufficiali, nessuno può avere la presunzione di sapere come realmente siano andare le cose. Ma se è vero che una cosa esclude l’altra, è altrettanto vero che questa teoria potrebbe non essere così inverosimile.