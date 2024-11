Belgio-Italia, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Belgio-Italia è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Un punto nelle prossime due sfide con Belgio e Francia per essere certa della qualificazione ai quarti di finale. L’Italia di Luciano Spalletti è a un passo dall’obiettivo: gli azzurri, dopo quattro giornate, sono al comando della classifica del gruppo 2 di Lega A e nel giro di pochi giorni, tra Bruxelles e Milano, si giocano l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della Nations League 2024-25, che rispetto alle precedenti edizioni presenta qualche sostanziale novità.

Innanzitutto l’introduzione dei quarti: vi accedono le prime due di ogni girone e mettono in palio un pass per la Final Four, in programma la prossima estate. All’Italia, dicevamo, basta un pareggio per proseguire l’avventura nella manifestazione continentale. Nessuno ha fatto meglio degli azzurri in questo raggruppamento: 3 vittorie (battute la Francia e due volte Israele) e pareggio con il Belgio. Dieci punti, uno in più dei Bleus di Didier Deschamps. Più netto il vantaggio sui Diavoli Rossi, fermi a quota 4 e costretti a vincere entrambe le due ultime partite nonché ad aspettare il risultato di Italia-Francia nell’ultima giornata. La situazione della selezione guidata dal c.t. di origini calabresi Domenico Tedesco poteva essere ancora più compromessa se un mese fa, nella sfida dell’Olimpico contro l’Italia, gli azzurri rimasti in 10 uomini per via dell’espulsione di Pellegrini non si fossero fatti riacciuffare dopo essere andati in vantaggio di due gol (2-2).

Tre novità nei convocati di Spalletti

Ad ogni modo questa Nations League ha rappresentato una sorta di “rinascita” per un’Italia uscita a pezzi dal campionato europeo tedesco, conclusosi con l’umiliante sconfitta negli ottavi con la Svizzera.

La nazionale di Spalletti ha ritrovato gioco, entusiasmo ma soprattutto i gol: nelle ultime quattro gare non ne ha mai segnati meno di 2 (quelli complessivi sono 11). Persistono, invece, in fase di non possesso: nessun clean sheet, neppure nelle due sfide con Israele, terminate 1-2 e 4-1. Spalletti nel frattempo continua con gli esperimenti: tra i convocati stavolta le novità sono Rovella della Lazio, Comuzzo della Fiorentina e Savona della Juventus. Rivedremo in ogni caso l’ormai rodata difesa a tre, mentre in attacco giocheranno Raspadori e Retegui, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Kean (entrambi sono in gran forma). Nel Belgio da segnalare il ritorno di Lukaku, assente nelle due partite precedenti.

Come vedere Belgio-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Belgio e Italia è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Italia ha buone possibilità di evitare la sconfitta anche stavolta contro un Belgio che un mese fa è sembrato addomesticabile ma difficilmente gli azzurri riusciranno a tenere la porta inviolata. I Diavoli Rossi, infatti, non hanno alternative alla vittoria se vogliono restare in corsa per i primi due posti nel gruppo 2 di Lega A.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, A. Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui.

Belgio-Italia: chi vince? Belgio

Pareggio

Italia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1