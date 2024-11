Berrettini, sorpresa riuscita: clamoroso colpo di scena

Ribaltone inaspettato per Matteo Berrettini: chi lo avrebbe mai detto?

Gli appuntamenti ufficiali del Tour saranno anche finiti, ma per Matteo Berrettini non è ancora tempo di godersi il meritato riposo. L’ex numero 6 del mondo non ne ha ancora la certezza, ma è assai probabile che, da qui a breve, dovrà scendere in campo a Malaga, con indosso la maglia azzurra, per provare a conquistare la seconda Coppa Davis di fila.

Non è tra i pre-convocati – il coach, Filippo Volandri, ha scelto chi chiamare sulla base del ranking – ma quella lista, come evidenziato dal capitano, non è vincolante. Essendo il romano un formidabile uomo squadra, oltre che un ottimo tennista, è dunque altamente improbabile che venga lasciato in panchina e che gli si neghi di dare il proprio contributo alla causa. Si starà perciò certamente preparando, il martello di Roma, in vista dell’appuntamento con le Finals della competizione a squadre.

Avendo un po’ più di tempo libero del solito, inoltre, sta cercando di chiudere il cerchio. Berrettini si è separato qualche settimana fa, come noto, dall’allenatore che aveva preso il posto di Vincenzo Santopadre, ossia Francisco Roig. E mentre si guarda intorno in cerca di una figura che possa fare al caso suo – o magari, chissà, l’ha già trovato – ecco che, come per magia, un nuovo elemento si è aggiunto al team del finalista di Wimbledon 2021.

Berrettini “chiama” Ferrara: una seconda chance non si nega a nessuno

Come riporta Il Tennis Italiano, Matteo avrebbe assoldato un nuovo preparatore atletico. Un volto più che noto alle cronache, sia per la sua impagabile esperienza che per una vicenda che, suo malgrado, lo ha coinvolto di recente.

Si tratta di Umberto Ferrara, che fino a qualche mese fa era uno dei capisaldi della squadra di Jannik Sinner. La sua collaborazione con il numero 1 del mondo è finita nel momento in cui si è scoperto che l’azzurro era risultato positivo al Clostebol e che anche il preparatore atletico, insieme al fisioterapista, aveva delle responsabilità in questa brutta vicenda.

Una seconda possibilità non si nega a nessuno, però, ragion per cui Berrettini avrebbe deciso di rivolgersi proprio a Ferrara in vista della prossima stagione. Non resta che capire, a questo punto, nel caso in cui l’indiscrezione venisse effettivamente confermata, in che modo Matteo completerà l’organigramma del suo nuovo staff.