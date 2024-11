Premier League, pronostici undicesima giornata: partite domenica ore 15:00

Premier League, Manchester United e Leicester si ritrovano di fronte a pochi giorni dalla sfida di Coppa di Lega: è l’ultima per il traghettatore van Nistelrooy.

Quarta ed ultima partita per Ruud van Nistelrooy sulla panchina del Manchester United. L’interregno dell’ex centravanti dei Red Devils è terminato: durante la sosta per gli impegni delle nazionali a prendere le redini della squadra sarà Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting. Van Nistelrooy, tuttavia, cercherà di lasciare il testimone da imbattuto: 2 vittorie e un pareggio finora nelle varie competizioni per l’allenatore ad interim.

Il Manchester United ha travolto il Leicester in League Cup, ha pareggiato (1-1) con il Chelsea in campionato ed ha avuto la meglio sul PAOK in Europa League (2-0), centrando peraltro la prima vittoria nella competizione. Un bottino niente male, dunque, per uno United uscito a pezzi dalla gestione ten Hag e che si prepara ad una “rivoluzione” dal punto di vista tattico. In questo fine settimana ad Old Trafford è di nuovo di scena il Leicester, annichilito 5-2 lo scorso 30 ottobre. Le Foxes galleggiano pericolosamente sopra la zona rossa, tuttavia qualche punto sono riuscite a collezionarlo, soprattutto grazie ad un attacco che ha segnato 14 gol (nessuno, dal 13esimo posto in giù, ha fatto meglio). La sensazione è che daranno filo da torcere al Manchester United: i Red Devils alla fine dovrebbero spuntarla ma, come è già avvenuto in League Cup, non riusciranno a tenere la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

La grande sorpresa di questa Premier League finora è il Nottingham Forest. Dopo 10 turni i Reds sono terzi in classifica, dietro le due candidate per il titolo Liverpool e Manchester City.

Un vero e proprio “miracolo” quello degli uomini di Nuno Espirito Santo, solidissimi in difesa (a malapena 7 i gol subiti) e chirurgici in attacco. Il roboante successo sul West Ham una settimana fa (3-0) è stato il terzo di fila dopo quelli con Crystal Palace e Leicester. Il livello però adesso si alza: al City Ground arriva il Newcastle, che ha appena battuto di misura l’Arsenal, a pochi giorni dalla vittoria in League Cup che ha rispedito a casa il Chelsea. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una sfida combattuta, in cui dovrebbero andare a segno entrambe. Nettamente favorito infine il Tottenham sul neopromosso Ipswich Town: gli Spurs hanno pagato caro il turnover in Europa League e si sono arresi 3-2 al Galatasaray, rimediando la prima sconfitta da quando è iniziata la manifestazione continentale. Difficile, dunque, che la squadra di Ange Postecoglou sbagli un’altra partita, specie contro un avversario che non ha ancora vinto da quando ha rimesso piede in massima serie.

