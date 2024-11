Fiorentina-Verona e Roma-Bologna, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Fiorentina-Verona e Roma-Bologna sono partite della dodicesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo un filotti di nove vittorie di fila, la Fiorentina di Palladino è caduta inaspettatamente in Conference League. Niente di drammatico, la qualificazione è ancora aperta. Questa volta non ha pagato il turnover del tecnico che ha deciso di cambiare dieci giocatori rispetto all’ultima uscita di campionato. Un segno che contro il Verona si vuole vincere per rimanere in alto.

E dovrebbe sicuramente arrivare un’affermazione contro la truppa di Zanetti che ha vinto contro la Roma dimostrando di essere viva. Ma con l’undici titolare, e con un Kean davvero in forma, non ci dovrebbero essere particolari problemi per i toscani.

La Roma invece, che ospita il Bologna, vive un momento nerissimo. E contro la squadra di Italiano – che ha avuto due giorni in più di riposo visto che in Champions League ha giocato martedì – sarà difficilissimo trovare i tre punti. Ieri in città sono arrivati i Friedkin che probabilmente cacceranno il tecnico. Si parla con molta insistenza di Mancini in queste ore. Insomma, sfiducia totale e gli emiliani possono cercare realmente il colpaccio come successo già lo scorso anno all’Olimpico.

Come vedere Fiorentina-Verona e Roma-Bologna in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Verona e Roma-Bologna sono in programma domenica alle 15:00 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.3747 su Goldbet e Lottomatica. e a 1.45 su Snai. Il pareggio tra Roma e Bologna invece vale 3.25 su GoldBet e Lottomatica e 3.30 su Snai.

Il pronostico di Fiorentina-Verona

Ampiamente pronosticabile la vittoria della Fiorentina in casa contro il Verona. Gara da almeno tre reti complessive. E occhio anche al gol di Kean, attaccante davvero in forma al momento.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

.POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Il pronostico di Roma-Bologna

Sembra una sfida da pareggio. Anche se il Bologna potrebbe anche riuscire nel colpo esterno vista la situazione disastrosa dentro la Roma. Match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1