Stoccarda-Eintracht Francoforte, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Stoccarda-Eintracht Francoforte è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il bilancio dello Stoccarda davanti al proprio pubblico finora è di 2 vittorie e 2 pareggi ma l’imbattibilità degli uomini di Sebastian Hoeness nel proprio stadio in realtà dura ben 16 partite. Numeri che ovviamente riguardano solo il campionato, visto che in settimana gli Svevi hanno perso in casa contro l’Atalanta (0-2) nel match valido per la quarta giornata di Champions League.

Una settimana fa, invece, erano usciti indenni dalla BayArena del Bayer Leverkusen, pareggiando 0-0: punto di un certo peso specifico in una sfida in cui lo Stoccarda ha dimostrato ancora una volta di poter mettere in difficoltà chiunque (ne sa qualcosa la Juventus, battuta a domicilio nel penultimo turno di Champions League).

Demirovic e compagni però non stanno brillando in quanto a continuità: così si spiega il momentaneo ottavo posto nella classifica della Bundesliga, a -3 dalla quarta piazza. Ha fatto meglio l’Eintracht Francoforte, di scena in questo weekend nel “fortino” della Mercedes Benz Arena. Le Adler di Dino Toppmoller sono addirittura terze dietro a Bayern Monaco e Lipsia e sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato, Coppa di Germania ed Europa League, non conoscendo sconfitta da metà ottobre. Sabato scorso hanno preso a pallate il fanalino di coda Bochum (7-2) e giovedì, nonostante un corposo turnover, hanno piegato di misura lo Slavia Praga, salendo a quota 10 punti nella classifica generale della manifestazione continentale.

Come vedere Stoccarda-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Stoccarda-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Lo Stoccarda, imbattuto davanti al proprio pubblico, ha buone possibilità di evitare la sconfitta in una partita in cui anche l’Eintracht Francoforte dovrebbe andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Eintracht Francoforte

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Touré, Demirović.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Collins, Tuta, Koch, Theate; Knauff, Dahoud, Skhiri, Nkounkou; Marmoush, Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2