Sinner-de Minaur, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner debutterà contro de Minaur alle Atp Finals 2024: orario, notizie, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Sono otto e sono uno più forte dell’altro. Del resto, non è un caso che siano a Torino: sono i migliori singolaristi della stagione e saranno impegnati, a partire da oggi, in quello che è altrimenti noto come torneo dei Maestri. Ma ce n’è uno che, più degli altri, ha gli occhi puntati addosso. Perché è concreta, ora più che mai, la possibilità che sia proprio lui a portare a casa il titolo di re delle Nitto Atp Finals 2024.

Quel qualcuno, naturalmente, è Jannik Sinner, numero 1 del mondo e favorito per la vittoria del torneo che si disputerà nei prossimi giorni ai piedi della Mole. Il campione azzurro debutterà già stasera e troverà ad attenderlo, al di là della rete, il giocatore australiano Alex de Minaur. Il sorteggio, in tal senso, è stato “clemente”. Era concreto il rischio che l’altoatesino potesse imbattersi in Carlos Alcaraz, che sul finire della stagione ha perso una posizione, ma il destino ha voluto per loro – e per i tifosi – qualcosa di meglio. Un incontro, cioè, eventualmente più “tardivo”.

Dove vedere Sinner-de Minaur in diretta tv in chiaro e streaming gratis

L’incontro delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Alex de Minaur sarà trasmesso oggi, domenica 10 novembre, sia dalla Rai che da Sky alle 20:30. L’incontro si potrà vedere in chiaro su Rai 2, nonché attraverso la diretta streaming gratuita su RaiPlay. Per quanto riguarda Sky, invece, i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere Sinner-de Minaur anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Jannik Sinner e Alex de Minaur si sono incontrati per ben 7 volte, nel corso della loro carriera, l’ultima delle quali a Rotterdam, nello scorso mese di gennaio. E il numero 1 del mondo, pensate un po’, ha vinto ciascuno di questi precedenti: non ha mai dato scampo al suo avversario, insomma, negli scontri diretti. Il che lascia presagire, ovviamente, che il match fili liscio come l’olio. Sinner parte favorito – non potrebbe essere altrimenti, con un rendimento come il suo – e dovrebbe verosimilmente vincere in 2 set.