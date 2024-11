Monza-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Lazio è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ad una vittoria dal Napoli capolista in campionato e a punteggio pieno in Europa League. È una Lazio che non ha nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore quella che stiamo vedendo all’opera nelle ultime settimane: 5 vittorie consecutive per i biancocelesti, che giovedì scorso hanno “matato” anche il Porto grazie ad una rete nel recupero dell’eterno Pedro (2-1) nel recupero. Un momento davvero magico per Marco Baroni e i suoi uomini, con l’ex tecnico del Verona che in pochi mesi ha fatto ricredere anche i più scettici.

La Lazio riesce ad esprimere un bel gioco e sta trovando una grande continuità a livello offensivo: nelle ultime sei partite non ha mai segnato meno di 2 gol, approfittando anche di un calendario non impossibile (in campionato i biancocelesti hanno affrontato Genoa, Como e Cagliari). Il bottino può essere incrementato nel match con il Monza guidato dall’indimenticato capitano Alessandro Nesta, il giocatore più rappresentativo della “golden age” di fine anni ’90-inizio 2000, quella dello scudetto e della Coppa delle Coppe. Gara speciale per il tecnico brianzolo, non più così sereno dopo le due sconfitte di fila con Atalanta e Milan che hanno fatto precipitare i biancorossi al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Il Monza in questo campionato è stato capace di battere soltanto il Verona ma da quella vittoria ha portato a casa un solo punto.

Monza-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto alla partita con il Milan l’unico cambio di Nesta dovrebbe riguardare il centrocampo, dove al posto di Bianco giocherà Pessina. Sulle fasce agiranno Pedro Pereira e Kyriakopoulos, sulla trequarti invece confermati Maldini e Mota, pronti a supportare l’unica punta Djuric. Assenti Petagna, Cragno e Gagliardini.

Turnover scontato nella Lazio dopo la sfida con il Porto in Europa League. Dia e Isaksen torneranno titolare al posto di Tchaouna e Pedro, mentre Baroni chiederà molto probabilmente gli straordinari a Zaccagni e Castellanos. Ballottaggio sull’out destro di difesa tra Marusic (titolare in coppa) e Lazzari: l’ex Spal è favorito.

Come vedere Monza-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Lazio è in programma domenica alle 18:00 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Monza-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Monza da quando frequenta la Serie A non ha mai battuto la Lazio: due pareggi e due sconfitte nelle ultime due stagioni. Nesta si aspetta una reazione dai suoi dopo le sconfitte con Atalanta e Milan ma è improbabile che produca degli effetti concreti contro quella che attualmente è una delle squadre più in forma e in fiducia del campionato: Lazio favorita in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Monza-Lazio

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Il Monza riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2