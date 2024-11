Inter-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Napoli è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il ritorno di Antonio Conte nel San Siro nerazzurro, i dubbi su un Napoli tornato “umano” dopo la batosta con l’Atalanta, la concreta possibilità per l’Inter di tornare in vetta (da sola). Di spunti di interesse ne offre numerosi il match clou della dodicesima giornata di campionato tra prima e seconda in classifica, separate da appena un punto. 25 il Napoli, 24 l’Inter, ossia le ultime due squadre ad aver vinto il tricolore.

Imbrigliato da Gasperini e dalla sua Dea, il Napoli domenica scorsa ha incassato il secondo k.o. stagionale: una sconfitta senz’appello, che ha mostrato qualche limite ben mascherato dagli azzurri nelle gare precedenti, molte delle quali vinte senza brillare più di tanto. I partenopei non perdevano dalla prima giornata, quando a sorpresa si arresero – guarda caso con lo stesso risultato della partita con l’Atalanta – al Verona. L’Inter ne ha approfittato per rosicchiare punti e portarsi a -1: quanta sofferenza, però, nella sfida con il Venezia (1-0), con i lagunari capaci di far tremare Simone Inzaghi nel recupero (gol annullato per fallo di mano). Vittoria di misura anche in Champions League ma di tutt’altro peso specifico, visto che di fronte c’era l’Arsenal. A trafiggere i Gunners c’ha pensato il rientrante Calhanoglu, come al solito implacabile dagli undici metri, regalando all’Inter un successo importantissimo – i nerazzurri sono quinti nella classifica generale – e che rappresenta un’iniezione di fiducia non banale in vista dello scontro diretto con il Napoli. Dopo il 4-4 con la Juventus (e le critiche per i troppi gol subiti), Inzaghi ha di nuovo blindato la difesa: tre clean sheet consecutivi.

Inter-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria si è svuotata in casa Inter: out solo Carlos Augusto per la sfida con il Napoli. Inzaghi ritrova Acerbi e de Vrij dovrebbe riaccomodarsi in panchina. A destra più Darmian di Dumfries, a centrocampo invece si rivedono Calhanoglu e Mkhitaryan, supportati da Barella. Davanti la coppia formata da Lautaro e Thuram.

Dall’altro lato, Conte spera di poter tornare a contare su Lobotka: lo slovacco è ormai recuperato ma nel caso in cui non dovesse farcela è pronto lo scozzese Gilmour. A sinistra Olivera è favorito su Spinazzola.

Come vedere Inter-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Napoli è uscito inevitabilmente ridimensionato dalla sfida con l’Atalanta, l’Inter invece sembra aver ritrovato certezze dopo il pirotecnico pareggio con la Juventus. Il fatto che gli azzurri in settimana abbiano potuto riposare e concentrarsi solo su questa partita rappresenta però un vantaggio innegabile per la squadra di Conte, che farà di tutto per evitare quantomeno la sconfitta. Le difese, a nostro parere, potrebbero brillare più degli attacchi: il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

Inter-Napoli: chi vince? Inter

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1