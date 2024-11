Lione-Saint-Etienne, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lione-Saint-Etienne è una partita valida per l’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Troppo altalenante finora il Lione per poter pensare di inserirsi nella lotta per i primi 4 posti. Troppi i gol subiti (24, nessuno ne ha incassati di più) dal Saint-Etienne, terzultimo a quota 10 punti, per pensare di potersi allontanare dalla zona rossa. Insomma, due squadre che, se vogliono raggiungere i propri obiettivi, devono per forza rivedere qualcosa ed intervenire in corso d’opera.

La squadra di Pierre Sage, momentaneamente settima in classifica, viene da tre pareggi consecutivi. Quelli in campionato contro Auxerre e Lille e quello in Europa League nella sfida con i tedeschi dell’Hoffenheim. L’ultimo successo del Lione risale al 20 ottobre, quando vinse di goleada contro il Le Havre. Alti e bassi, quindi, per i Gones, che hanno trovato un minimo di continuità solamente a cavallo tra settembre e ottobre, inanellando 5 vittorie di fila. Il Saint-Etienne invece ha appena conquistato il suo terzo successo stagionale: una settimana fa Nade e Sissoko hanno castigato lo Strasburgo ma per il tecnico Olivier Dall’Oglio la “notizia” più importante è stato il secondo clean sheet da quando è iniziato il torneo (2-0), non scontato dal momento che i Verdi nella propria metà campo fino a questo momento hanno fatto molta fatica.

Come vedere Lione-Saint-Etienne in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Saint-Etienne, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Si tratta di un derby parecchio sentito dalle due tifoserie, dettaglio che regala un pizzico di imprevedibilità ad una sfida che, a giudicare dai valori in campo, sembra essere già decisa. Lione favorito ma è probabile che il Saint-Etienne riesca a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Lione-Saint-Etienne

LIONE (4-2-3-1): Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Matic; Benrahma, Cherki, Fofana; Lacazette.

SAINT-ETIENNE (4-3-3): Larsonneur; Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot; Bouchouari, Ekwah, Moueffek; Boakye, Sissoko, Davitashvili.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1