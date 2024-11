Chelsea-Arsenal, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Chelsea-Arsenal è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Appaiate a quota 18 punti in classifica, Chelsea e Arsenal vivono dei momenti diversi. I Blues di Enzo Maresca hanno passeggiato in Conference League e vengono da 4 risultati utili nelle ultime cinque sfide. L’Arsenal invece di Arteta, giocando comunque bene soprattutto nel secondo tempo, ha perso a Milano contro l’Inter e, prima, era arrivata la sconfitta contro il Newcastle in campionato con un unico comun denominatore: il fatto di non riuscire a segnare.

Il derby londinese, quindi, promette spettacolo, senza dubbio. Con l’intenzione del Chelsea di lavare in maniera definitiva quella macchina dello scorso 23 aprile, quando i Gunners hanno distrutto cinque a zero una formazione che già pensava alle vacanze. Una vera e propria umiliazione che deve essere spazzata via. In un altro momento forse continueremmo a pensare che l’Arsenal sarebbe stato favorito, ma oggi appare il Chelsea leggermente avanti soprattutto perché mentalmente vive un momento assai più sereno rispetto agli avversari.

E la testa a questi livelli, come sappiamo, fa la differenza. Giocare sereni, magari cercando la giocata giusta e forzandola, può essere decisivo. E sotto questo aspetto ci sono pochi dubbi sul fatto che il Chelsea stia meglio. E tutto questo potrebbe anche essere decisivo durante il match.

Come vedere Chelsea-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sicuramente l’Arsenal, dopo due partite senza riuscire a trovare la via della rete, un gol lo farà. Ma è il Chelsea che dovrebbe riuscire a vincere il match per quanto vi abbiamo raccontato prima. Sarebbero tre punti pesantissimi per Maresca, che sogna il sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, James; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Jorginho, Partey; Saka, Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1