Real Sociedad-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostico

Real Sociedad-Barcellona è una partita valida per la tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sette vittorie di fila tra campionato e coppa, 40 gol fatti solamente nella Liga. Il doppio quasi del Real Madrid (21), che al momento insegue a molte lunghezze di distanza (ma con una partita in meno). Il Barcellona di Flick vola, continua a giocare bene e continua a segnare con una regolarità disarmante in questo avvio di stagione. Qualcosa che, con un cambio in panchina, impossibile da credere.

Eppure, l’allenatore tedesco, ha ancora una volta dimostrato di essere uno dei più importanti su piazza, uno dei migliori. In poco tempo ha messo su una squadra praticamente perfetta che gioca a memoria e che si diverte. E che punta a vincere tutto non solo in Spagna ma anche in Europa. Giocando in questo modo, ovviamente, è assai semplice pensare a fare le cose in grande. L’obiettivo, ovvio, prima della sosta, è quello anche di andare a vincere sul difficile campo della Real Sociedad. La truppa di Alguacil sembra molto diversa da quella che ha divertito, e vinto, nel corso delle passate stagioni. Ecco perché i catalani partono con tutti i favori del pronostico. Vivendo questo momento, davvero straordinario, è praticamente impossibile pensare ad un risultato finale diverso da un’affermazione esterna.

Come vedere Real Sociedad-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Barcellona, valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica. Mentre è a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Vincerà il Barcellona. E potrebbe anche dilagare visto il momento che attraversa. Tre punti ai catalani, senza il minimo dubbio del risultato finale di questo match che chiuderà la giornata della Liga.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Barcellona

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Elustondo, J Lopez; Mendez, Zubimendi, Sucic; Kubo, Oyarzabal, Gomez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4