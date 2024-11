Sinner, c’è l’accordo: i tifosi non aspettavano altro

Jannik Sinner, questa sì che è una bella novità: gongolano i tifosi.

Non v’è dubbio sul fatto che il tennis azzurro stia vivendo il miglior momento di sempre. E se è vero, come si dice, che il ferro va battuto finché è caldo, converrete con noi che la notizia che stiamo per darvi casca decisamente a fagiolo. Tanto che, ne siamo certi, i tifosi azzurri gongoleranno come mai prima d’ora.

Nelle scorse ore è stato ufficializzato, infatti, l’accordo che il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel, ovvero SuperTennis Tv, ha stretto con l’International Tennis Federation e con la Billie Jean King Cup Limited. Si tratta di un accordo quadriennale per mezzo del quale il canale si è assicurato, udite udite, i diritti in esclusiva di due competizioni di risonanza internazionale.

Si parla, come molti avranno probabilmente intuito, della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, le due competizioni a squadre che ogni anno tengono con gli occhi incollati al piccolo schermo migliaia e migliaia di amanti del tennis. Non resta che capire, a questo punto, cosa effettivamente preveda questo accordo e quale sorpresa ci sia in serbo per i tifosi azzurri.

Non solo Sinner: quattro anni a tutto tennis

La novità consiste nel fatto che a partire dal prossimo anno e fino al 2028, tutte le partite delle due coppe saranno trasmesse in chiaro e in esclusiva sul canale della Federazione. Anche lo streaming sarà a cura della tv della Fitp, per cui i match andranno in onda anche su SuperTenniX.

Nel caso della Billie Jean King Cup si tratta, per la verità, di una riconferma, se si considera che il canale aveva già in precedenza acquisito i diritti per trasmettere le gare femminili. Quello della Coppa Davis su SuperTennis è, invece, un graditissimo ritorno, un regalo con la “R” maiuscola che farà felici, quello è poco ma sicuro, i tifosi di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e così via. Non avrà prezzo, infatti, la certezza di poter assistere ai match del battaglione azzurro senza dover sottoscrivere alcun abbonamento alla pay tv o alle piattaforme streaming.

L’accordo quadriennale prevede poi, come se non bastasse, l’acquisizione dei diritti delle massime manifestazioni giovanili. Il riferimento è alla Junior Davis Cup alla Junior Billie Jean King Cup, ma anche agli appuntamenti di Wheelchair e Beach tennis. Il palinsesto del canale della Federazione si arricchirà, insomma, di nuovi contenuti, garantendo un’offerta sempre più ampia e variegata.