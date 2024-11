I pronostici di domenica 10 novembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 10 novembre, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo prima della sosta per le nazionali.

La dodicesima giornata di Serie A si conclude questa domenica con altre cinque partite in programma: vittorie interne ampiamente alla portata per Atalanta e Fiorentina contro Udinese e Verona, la Roma in crisi se la vedrà con un’altra squadra che finora ha deluso parecchio, soprattutto in Europa, ovvero il Bologna di Italiano.

La Lazio lanciatissima anche in Europa League ritrova da avversario l’ex Nesta alla guida del Monza a caccia di punti salvezza: biancocelesti favoriti. A proposito di ex, l’accoppiata del Napoli formata da Antonio Conte e Romelu Lukaku farà ritorno a San Siro contro l’Inter, in una sfida molto importante nella lotta per lo Scudetto.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Twente-Ajax di Eredivisie, Tottenham-Ipswich e il big match Chelsea-Arsenal di Premier League, Lione-St. Etienne di Ligue 1, Stoccarda-Eintracht Francoforte di Bundesliga e Real Sociedad-Barcellona di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Inter-Napoli, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Manchester United (in Manchester United-Leicester, Premier League, ore 15:00)

(in Manchester United-Leicester, Premier League, ore 15:00) Atalanta (in Atalanta-Udinese, Serie A, ore 12:30)

(in Atalanta-Udinese, Serie A, ore 12:30) Fiorentina (in Fiorentina-Verona, Serie A, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Twente-Ajax, Eredivisie , ore 14:30

, ore 14:30 Tottenham-Ipswich , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Lione-St. Etienne, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Arsenal , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Stoccarda-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Real Sociedad-Barcellona, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.11 GOLDBET ; 10.23 SNAI; 10.1 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Heidenheim-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30