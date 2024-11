Atalanta-Udinese, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Atalanta-Udinese è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A caccia della sesta vittoria consecutiva per continuare a volare. Chiaro l’obiettivo dell’Atalanta, che all’ora di pranzo ospita l’Udinese: la truppa di Gasperini è una delle più in forma in questo momento. Dopo la vittoria sul campo del Napoli un’altra affermazione europea contro lo Stoccarda per ribadire un concetto: ormai di questa squadra non ci si può stupire più. Praticamente è una macchina perfetta.

E prima della sosta – che farà a qualcuno tirare un poco il fiato – ci sono i bianconeri che oggettivamente di paura non ne fanno. No, nonostante i friulani nel secondo tempo della scorsa settimana hanno oggettivamente messo in difficoltà la formazione di Thiago Motta, hanno ben poche speranze contro questa Atalanta che va velocissima e che potrebbe anche aver recuperato Zaniolo: il numero dieci in Germania ha chiuso il match trovando la sua prima rete stagionale con la sua nuova squadra. Un’altra freccia, e che freccia, nell’arco di Gasperini. Abilissimo, inoltre, a inizio ripresa, a trovare il cambio decisivo. Dentro De Ketelaere che ha subito mandato in porta Lookman. Sì, proprio una macchina perfetta.

Ci sarà poco da fare per l’Udinese in questo match. Troppo netto il divario tra le due formazioni e troppo diverso il momento di forma fisico e mentale che entrambe stanno attraversando.

Come vedere Atalanta-Udinese in diretta tv e in streaming

Atalanta-Udinese è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica. Stessa quota anche per gli analisti della Snai.

Il pronostico

Sarà la sesta vittoria di fila per l’Atalanta, che prenderà anche punti a una tra Inter e Napoli visto che le due si scontreranno nel big match di domenica sera.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1