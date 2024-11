Ultim’ora Sinner, lo ha appena confessato: annuncio pazzesco

Ultim’ora Sinner, il numero uno del Mondo ha dato un annuncio importante a Torino. Ecco le sue parole prima del torneo

Lo scorso anno alle Atp Finals Jannik Sinner era arrivato in finale da outsider: non era ancora riuscito a vincere uno Slam e quindi nessuno si immaginava, nonostante le doti erano e sono sotto gli occhi di tutti, ad un exploit del genere.

E invece i pronostici sono stati ribaltati da una grandissima stagione: e quest’anno, Jannik, arriva al torneo che mette di fronte i primi otto al mondo da assoluto favorito. Nel corso di questi mesi ha dimostrato di sapere gestire la pressione che ovviamente ha addosso: la giovane età, forse, non gli fa pensare realmente a tutto quello che i suoi tifosi e gli appassionati in generale si aspettano dalle sue partite. Un bene questo, senza dubbio. Una pressione non solo per il campo e per i risultati che dovevano arrivare, ma anche per quella gestione della positività al Clostebol con momenti difficili passati dentro il circuito mondiale, che in pochi avrebbero superato come ha fatto lui.

Ultim’ora Sinner: ecco la fondazione

“Sono pronto a giocare a tennis. È una competizione molto speciale, un torneo che è preceduto anche da qualche evento esterno che mi fa sentire tanto calore da parte del pubblico italiano. Speriamo di fare molto bene. Ogni anno la situazione è diversa. Quello è stato anche l’ultima manifestazione che ho fatto in Italia, perché poi non ho giocato a Roma né la Davis. Sono cambiate un po’ di cose, cercherò di gestire al meglio tutto” ha spiegato Jannik nelle parole che sono state riportate da Eurosport.

E poi un annuncio importante ai media: la nascita della sua fondazione. “Sto per varare una mia fondazione, non voglio dire nulla di specifico fino a quando non sarà ufficiale. Ogni tennista ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione”. Un Sinner a tutto campo. Un Sinner che pensa anche gli altri. Un cuore enorme.