Liverpool-Aston Villa, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Liverpool-Aston Villa è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Andare alla sosta mantenendo i due punti di vantaggio sul Manchester City è ovviamente l’obiettivo del Liverpool di Arne Slot: una squadra che gira a meraviglia non solo in Inghilterra ma anche in Europa. In questo momento, dentro i Reds, va tutto benissimo. E siccome l’appetito vien mangiando si punta a vincere tutto. Le capacità ci sono.

E adesso arriva la sfida all’Aston Villa in un momento assai particolare per gli uomini di Emery: sono tre le sconfitte di fila, delle quali l’ultima in Champions League contro il Brugge per via di un errore clamoroso di un difensore che ha preso la palla con le mani in area di rigore dopo che Martinez aveva rimesso in gioco. Anche questo è un segno del momento che stanno vivendo i Villans, che forse sperano proprio nella sosta per cercare di mettersi alle spalle la situazione.

Detto questo, e visto il diverso stato di forma sia fisico che mentale, è evidente che il Liverpool parta decisamente con tutti i favori del pronostico in questa partita. Dopo il quattro a zero rifilato in casa al Leverkusen in Champions League, diciamo che ci sono delle ottime possibilità di prendersi tre punti anche in campionato.

Come vedere Liverpool-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Aston Villa è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non dovrebbe essere mai in discussione questa partita. Match da almeno tre gol complessivi: il Liverpool andrà alla sosta, nella peggiore delle ipotesi, con almeno due punti di vantaggio sul City.

Le probabili formazioni di Liverpool-Aston Villa

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1