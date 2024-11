Juventus-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Torino è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una vittoria nel derby per scrollarsi di dosso quell’aura di negatività che nelle ultime settimane accomuna sia i bianconeri che i granata. E soprattutto per fare in modo che durante l’imminente sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali non si aprano ulteriori “processi”. Dei tre punti, insomma, ne hanno disperatamente bisogno tanto la Juventus quanto il Torino: i bianconeri sono gli unici a non aver ancora perso in campionato ma il ciclo Motta è iniziato all’insegna di una preoccupante discontinuità.

La Juventus, nonostante siano solo 4 i punti che la separano dalla vetta della classifica, dopo undici giornate è solamente sesta, dietro a Napoli e Inter ma anche a Fiorentina, Atalanta e Lazio. Cinque vittorie ma pure sei pareggi per la Vecchia Signora, troppo ad intermittenza finora. Gli uomini di Motta creano tanto ma faticano a concretizzare e la difesa, orfana di Bremer, non dà le opportune garanzie. Contro l’Udinese nell’ultimo weekend i bianconeri sono tornati a vincere e a tenere la porta inviolata (0-2). Hanno giocato una buona gara anche in settimana contro il Lille, in Champions League, ma si sono dovuti accontentare di un pareggio. Gioie e dolori, insomma. Il Torino, invece, che aveva sorpreso tutti nelle prime giornate di campionato, si è arenato quando ha perso per infortunio il suo cannoniere, Zapata: la squadra di Paolo Vanoli ha incassato 5 sconfitte nelle ultime sei giornate e sembra aver smesso anche di segnare. Solo un gol realizzato contro Como, Roma e Fiorentina e l’ex tecnico del Venezia deve fare i conti con una siccità offensiva che aveva caratterizzato anche la gestione del suo predecessore, Ivan Juric.

Juventus-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nico Gonzalez, nonostante la convocazione dell’Argentina, non ha recuperato e salterà anche il derby. Gli altri assenti in casa Juventus sono Milik ed il lungodegente Bremer. In porta è ballottaggio tra Di Gregorio e Perin, in mediana invece toccherà a Locatelli giocare davanti alla difesa in un 4-1-4-1 che Motta aveva utilizzato anche ai tempi del Bologna. Dietro spazio alla coppia Kalulu-Gatti ed al giovane Savona, dietro a Vlahovic agiranno invece McKennie e Koopmeiners.

Problemi in attacco per Vanoli, che contro la Juve dovrà rinunciare anche ad Adams, infortunatosi con la Viola. Il tecnico granata lancerà il 19enne Njie, che ha fatto molto bene nelle ultime uscite: sarà lui ad affiancare Sanabria. Sulle corsie esterne Lazaro e Pedersen, in mezzo al campo invece si prepara a tornare dal 1′ Ilic.

Come vedere Juventus-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Torino è in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Juventus non ha mai perso negli ultimi 18 derby ed in 8 di questi è riuscita a tenere pure la porta inviolata. Un trend che dovrebbe proseguire – oltretutto il Toro non ha mai vinto da quando la Juve gioca allo Stadium – visti i problemi che da qualche settimana stanno affliggendo i granata, deficitari in particolar modo in fase di possesso palla (e non solo a causa degli infortuni). Ipotizziamo dunque un successo bianconero in una sfida in cui le reti complessive saranno verosimilmente meno di quattro.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli; Conceiçao, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Pedersen; Sanabria, Njie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0