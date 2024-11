Cagliari-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Milan è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Qual è il vero Milan? Quello che martedì scorso è stato capace di espugnare il Bernabeu battendo 3-1 il Real Madrid campione d’Europa in carica (e che un mese e mezzo fa fece lo stesso aggiudicandosi contro ogni pronostico il derby con l’Inter) oppure la squadra umorale e dal rendimento fin troppo altalenante, colpevole di aver perso già tanti punti per strada in questi primi mesi di campionato?

Al momento risulta difficile “definire” i rossoneri, reduci da una delle più grandi imprese degli ultimi vent’anni. Ha tentato di dare una spiegazione l’allenatore Paulo Fonseca, che dopo la strepitosa prestazione di Madrid ha detto che i suoi uomini fanno paradossalmente più fatica a giocare in Serie A che in partite del genere.

Ad ogni modo il Milan ha il dovere, a questo punto, di trovare quella continuità che finora è quasi sempre mancata, con l’obiettivo di risalire la classifica anche in campionato, che al momento vede il Diavolo lontano dalle posizioni di vertice (sono 8 i punti di distacco dal Napoli capolista). Va da sé che un eventuale passo falso nella trasferta di Cagliari smorzerebbe immediatamente l’entusiasmo generato dalla vittoria con il Real, rendendo di nuovo scontento l’ambiente. E i sardi? La spinta propulsiva per le due vittorie con Parma e Torino (e del pareggio con la Juventus) sembra essersi esaurita: i rossoblù vengono da tre sconfitte di fila, l’ultima rimediata a Roma contro la Lazio e con la squadra di Davide Nicola che ha chiuso addirittura in nove uomini per le espulsioni di Mina e Adopo a fine secondo tempo.

Cagliari-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola deve far fronte alle due assenze per squalifica di Adopo e Mina, entrambi espulsi a Roma. Al posto del colombiano, in difesa, dovrebbe giocare l’ex atalantino Palomino, a centrocampo invece toccherà a Marin affiancare Makoumbou. Solito dubbio per il tecnico rossoblù per quanto riguarda la trequarti, dove Gaetano e Viola si contendono una maglia da titolare.

Farà sicuramente qualche cambio rispetto a Madrid Fonseca: Musah, schierato a sorpresa al Bernabeu, tornerà in panchina e gli verrà preferito Chukwueze. Dall’altro lato agirà Leao, mentre a centrocampo verrà confermata la diga formata da Reijnders e Fofana. In difesa si rivedrà la coppia formata da Tomori e Pavlovic.

Come vedere Cagliari-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Milan, in programma sabato alle 18:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Sono cinque le vittorie consecutive del Milan contro il Cagliari, che non batte i rossoneri dal 2017. La squadra di Fonseca, ringalluzzita dalla vittoria al Bernabeu, è favorita per i tre punti ma potrebbe pagare lo sforzo fisico profuso martedì contro il Real Madrid. Non è da escludere, dunque, che i sardi riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2