Serie B, i pronostici sulle partite della tredicesima giornata

Serie B, è un turno che offre diversi spunti: l’altalenante Sampdoria fa visita al Pisa capolista mentre il Sassuolo è ospite del Sudtirol.

Continua in Serie B il duello a distanza tra Pisa e Sassuolo, con lo Spezia ancora imbattuto che cerca di tenere il passo delle squadre che al momento occupano i primi due posti. Nelle zone altre troviamo poi due neopromosse, Cesena e Juve Stabia, rispettivamente quarta e sesta, ed in mezzo a loro la Cremonese rinvigorita dalla cura Corini (l’ex tecnico del Palermo ha preso il posto di Stroppa da qualche settimana).

La tredicesima giornata, l’ultima prima della sosta, potrebbe assestare qualche scossone all’attuale classifica? Il match da attenzionare sembra essere quello dell’Arena Garibaldi tra il Pisa di Pippo Inzaghi e la altalenante Sampdoria di Andrea Sottil. Dopo due pareggi di fila i toscani sono tornati a vincere nell’ultimo weekend: 3-1 alla Cremonese in trasferta e sorpasso del Sassuolo scongiurato. La Samp invece è caduta di nuovo, arrendendosi 1-0 al Brescia, corsaro a Marassi. I blucerchiati non hanno nulla da invidiare a livello di rosa ai nerazzurri ma restano imprevedibili e non del tutto “guariti”: per questo motivo una vittoria del Pisa, ancora imbattuto tra le mura amiche, è da prendere in considerazione. Rimane pronto ad approfittare di un eventuale passo falso il Sassuolo, forte di un filotto di risultati positivi che va avanti da settembre. Gli emiliani, reduci dal successo di misura sul Mantova, fanno visita ad un Sudtirol che ha appena esonerato il tecnico Federico Valente, sostituendolo con Marco Zaffaroni. Lecito aspettarsi un minimo ci reazione da parte degli altoatesini, che negli ultimi due mesi hanno avuto la meglio esclusivamente sul Cosenza (quattro punti su 21 disponibili).

Le previsioni sulle altre partite

Ha fatto un bel balzo in classifica la Carrarese, che non perde ormai da sei giornate: gli apuani, dopo i due 0-0 con Bari e Juve Stabia, dovrebbero riuscire a tenere a bada anche l’attacco di un Modena che non sa più vincere e che dopo la sconfitta con lo Spezia ha esonerato Pierpaolo Bisoli (al suo posto è arrivato Mandelli).

Il Cosenza fa visita al Brescia nel remake dello spareggio playout di due stagioni fa. I Lupi nonostante il -4 in classifica sono più vivi che mai e domenica scorsa hanno sfiorato il secondo successo di fila contro la Salernitana: prevediamo almeno un gol per parte. La Cremonese invece è di scena a Mantova, dove nessuno è stato in grado di prendersi i tre punti: probabile un altro risultato positivo dei virgiliani. Il Cittadella è rinato da quando in panchina c’è Alessandro Dal Canto: neanche il frizzante Cesena può permettersi di sottovalutare i veneti, che nelle ultime due giornate hanno fermato la Sampdoria e battuto il Palermo. Lo Spezia non rischia in casa della Juve Stabia, mentre il Catanzaro affetto da “pareggite” affronta una Reggiana in difficoltà. Chiudiamo con Salernitana-Bari: meglio i Galletti in questo frangente ma si profila una gara equilibrata.

Serie B: possibili vincenti

Carrarese o pareggio (in Modena-Carrarese, sabato 9 ore 15:00)

Pisa (in Pisa-Sampdoria, sabato 9 ore 15:00)

Mantova o pareggio (in Mantova-Cremonese, sabato 9 ore 17:15)

Spezia o pareggio (in Juve Stabia-Spezia, domenica 10 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Sudtirol-Sassuolo, sabato 9 ore 15:00

Juve Stabia-Spezia, domenica 10 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Brescia-Cosenza, sabato 9 ore 15:00

Salernitana-Bari, domenica 10 ore 17:15

Le partite da meno di tre gol complessivi

Cittadella-Cesena, domenica 10 ore 15:00

Reggiana-Catanzaro, domenica 10 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Gol” in Salernitana-Bari è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

