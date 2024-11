Real Madrid-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Osasuna è una partita valida per la tredicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due sconfitte nelle ultime due uscite, entrambe al Bernabeu: prima in campionato contro il Barcellona, poi contro il Milan in Champions League. Non è il migliore momento della stagione per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. E anche lo stesso tecnico in conferenza stampa ha detto che non vivevamo un momento del genere da diverso tempo.

C’è da ripartire e farlo, anche, in tempi abbastanza veloci. Ne va dell’intera stagione perché i catalani spingono e adesso in classifica hanno un ottimo margine anche se i Blancos hanno una partita in meno. C’è un però, comunque: non poteva capitare alla squadra di Carlo Ancelotti un’avversaria più temibile dell’Osasuna. No, non per quelli che sono i valori che scenderanno in campo, ma per lo stato di forma assai importante degli ospiti che arrivano a questo appuntamento forti di tre vittorie di fila tra campionato e Coppa del Re. Certo, c’è anche da dire un’altra cosa: negli ultimi quattro confronti sono arrivate altrettante vittorie della squadra di Ancelotti quindi crediamo fermamente che sia arrivato il momento, per i campioni d’Europa in carica, di riprendere la corsa.

Come vedere Real Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Osasuna, valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.17 su Goldbet e Lottomatica. Quota identica anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Altamente probabile (per non dire certa) la vittoria del Real Madrid. Gara da almeno tre reti complessive e occhio anche alla possibilità di almeno una rete per la squadra ospite. Dietro i madrileni stanno ballando e anche troppo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Osasuna

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Torro, Oroz; Pena, Budimir, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1