Atp Finals, dove vedere Sinner in diretta tv in chiaro e in streaming

Atp Finals al via, è il giorno di Sinner: dove vedere il primo atto del torneo dei Maestri.

Non c’è angolo di Torino che non sia tappezzato di manifesti. Il volto di Jannik Sinner è praticamente ovunque: nelle piazze, sotto i portici, lungo le strade. Non capita tutti i giorni, del resto, che un proprio connazionale partecipi, peraltro in qualità di numero 1 del mondo, ad una competizione importante quanto le Nitto Atp Finals.

E che le disputi da grande favorito per la vittoria, come se non bastasse, dopo una stagione costellata di successi e di grandi soddisfazioni. Non ci stupisce affatto, dunque, che sia il protagonista indiscusso di questa edizione del torneo dei Maestri, ultimo ed imperdibile appuntamento dell’anno. Gli altri sette migliori singolaristi della stagione tenteranno di ostacolare il suo cammino ai piedi della Mole, ma conoscendo l’azzurro ci vorrà ben altro che un avversario particolarmente agguerrito per distoglierlo dal suo obiettivo e dalle sue ambizioni.

Lo spettacolo, ad ogni modo, è assolutamente assicurato. E per godercelo dovremo semplicemente aspettare che scocchino le 20:30 di domani, domenica 10 novembre 2024. Si alzerà a quell’ora il sipario sulle Atp Finals e sarà in quel momento che lui, il beniamino indiscusso del Bel Paese, scenderà in campo per il primo atto di un torneo che terrà con gli occhi incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori.

Sinner-de Minaur, lo spettacolo abbia inizio: dove e quando vedere il match

A tal proposito vi starete legittimamente chiedendo dove vedere Sinner alle Finals in diretta tv in chiaro e in streaming, per cui eccovi accontentati.

Iniziamo col dire che il primo avversario che Jannik incontrerà lungo il suo cammino è Alex de Minaur, testa di serie numero 8 del torneo dei Maestri. La sfida potrà essere seguita in diretta su Sky Sport, ma nel caso in cui non siate in possesso di un abbonamento alla pay tv, niente paura: la bella notizia, infatti, è che la prima partita dell’azzurro a Torino sarà trasmessa anche in chiaro sulla Rai, ragion per cui tutti potranno godersi lo spettacolo che il numero 1 del mondo di sicuro metterà in scena.

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l’Italia delle ATP Finals e a commentare la sfida ci saranno Adriano Panatta e Marco Fiocchetti. Nel caso in cui, per un motivo o per un altor, non disponiate di una tv, potrete assistere a Sinner-de Minaur anche in streaming, accedendo alla piattaforma Rai Play. O, se siete abbonati a Sky, su Sky Go. Non ci sono scuse, insomma: questa partita s’ha da guardà.