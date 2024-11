I pronostici di sabato 9 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 9 novembre, tornano in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La dodicesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite: Venezia-Parma statistiche alla mano promette gol, mentre la Juventus ha le carte in regola per superare nel derby il Torino assai deludente nell’ultimo periodo dopo un avvio di campionato che aveva fatto ben sperare i tifosi granata.

Possibile trappola per il Milan a Cagliari: non ci saranno gli spazi di Madrid da attaccare, e servirà la massima attenzione per non fare flop.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Bochum-Bayer Leverkusen e Mainz-Borussia Dortmund di Bundesliga, Angers-PSG di Ligue 1, Brighton-Manchester City di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monaco vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Strasburgo-Monaco, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

Bayer Leverkusen (in Bochum-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bochum-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30) Wolverhampton (in Wolverhampton-Southampton, Premier League, ore 16:00)

(in Wolverhampton-Southampton, Premier League, ore 16:00) Juventus (in Juventus-Torino, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Angers-PSG , Ligue 1, ore 21:00

, Ligue 1, ore 21:00 Bochum-Bayer Leverkusen , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Mainz-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Venezia-Parma , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Cagliari-Milan , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Brighton-Manchester City, Premier League, ore 16:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.58 GOLDBET ; 5.45 SNAI; 5.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Werder Brema vincente e almeno un gol per squadra in Werder Brema-Kiel, Bundesliga, ore 15:30