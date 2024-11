Angers-Psg, Ligue 1: tv, formazioni, pronostico

Angers-Psg è una partita valida per l’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è da mettersi alle spalle la cocente sconfitta contro l’Atletico Madrid in Champions League arrivata all’ultimo secondo. C’è da allungare in campionato sul Marsiglia che nella serata di ieri ha perso contro l’Auxerre in caso. C’è da tornare a sorridere.

Insomma, le motivazioni in casa Psg non mancano per questa partita in trasferta sul campo dell’Angers che ha fatto dieci punti fino al momento e che lotterà fino al termine della stagione per non retrocedere. Una squadra, quella padrona di casa, che sa benissimo che non possono essere queste le sfide nelle quali bisogna e si possono fare punti. No, non partiranno di certo battuti, ma nessuno si scandalizzerà se i parigini di Luis Enrique dovessero vincere. Perché poi effettivamente in questo modo andrà a finire, con un’affermazione ospite.

Anche perché, pure nella sconfitta in Champions League contro i madrileni, arrivata in contropiede e in pieno recupero, ha fatto meglio la squadra dell’allenatore spagnolo che, fino all’ultimo secondo, ha creduto di poter prendersi i tre punti. Poi la disattenzione, un Donnarumma non precisissimo, e frittata fatta. Ma stasera di questi problemi non ce ne dovrebbero essere, il match potrebbe andare in archivio con largo anticipo.

Come vedere Angers-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Angers-Psg, in programma sabato alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria parigina in un match da almeno tre reti complessive. E gli uomini di Luis Enrique dovrebbero riuscire a sboccarla già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Angers-Psg

ANGERS (4-2-3-1): Fofana; Arcus, Biumia, Lefort, Hanin; Aholou, Belkebla, Abdelli; Allevinah, Niane, El Melali.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Lee, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4