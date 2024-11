Bomba Hamilton, addio anticipato: sta succedendo di tutto

Bomba Hamilton: addio anticipato per il pilota inglese. Ecco cosa è successo durante il weekend e cosa potrebbe succedere

Mancano solamente tre gare alla fine del Mondiale: a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi. E dopo la vittoria in Brasile, Max Verstappen, ha messo il lucchetto alla sua quarta affermazione di fila. Una situazione ormai delineata che non lascia spazio a nessun dubbio. Il pilota olandese con un rimonta storica ha fatto capire di essere ancora il più forte.

Ma oltre questo, ormai, il vero e proprio conto alla rovescia per vedere Lewis Hamilton in Ferrari è iniziato: l’inglese dal 2025 siederà sulla Rossa di Maranello e non si sta lasciando nel migliore dei modi con la Mercedes. Gli audio venuti fuori durante la gara a Interlagos mettono in evidenza uno stato d’animo sicuramente non semplice da gestire per nessuno. Tant’è che si è parlato anche di un addio anticipo, con il bolognese Kimi Antonelli, che prenderà il suo posto al fianco di Russell l’anno prossimo, che potrebbe sedersi in anticipo sulla macchina.

Bomba Hamilton, ecco cosa è successo

Oltre ad aver descritto come “maledetta” la W15, Hamilton è stato piuttosto critico nel giro di rientro in gara dopo il 10° posto: “È stato un fine settimana disastroso ragazzi, la macchina non è mai stata così male. Grazie per aver comunque contribuito a provarci e per l’ottimo lavoro di tutti i ragazzi al pit-stop. Se questa è l’ultima volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato un granché, ma sono comunque molto grato”.

Sembravano, effettivamente, delle parole di addio anticipo, con la possibilità sicuramente importante di una sua mancata presenza in macchina nel corso delle prossime settimane. Ma secondo quanto riportate da Sky Sports, non sarà così: Hamilton dovrebbe concludere, salvo dei clamorosi colpi di scena che all’orizzonte per il momento non ce ne sono, la stagione dentro la monoposta della sua scuderia. Poi i suoi pensieri saranno solo alla Ferrari ma al momento nessuno ribaltone in vista. Sarebbe, nonostante tutto, un peccato lasciarsi così.