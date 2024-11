Conference League, terza giornata: i pronostici sulle altre partite

Conference League, il Chelsea mette nel mirino la terza vittoria di fila: finirà in goleada con gli armeni del Noah? Tutti i pronostici.

Dopo due giornate della nuova fase a girone unico di Conference League le squadre a punteggio pieno sono nove e tra queste non potrebbe non esserci il favoritissimo Chelsea, che comanda il “gruppone” grazie alla miglior differenza reti. Finora i Blues non hanno incontrato difficoltà (4 gol al Gent e 4 al Panathinaikos) ed il tecnico Enzo Maresca in questa competizione si è potuto permettere anche un corposo turnover, dando la possibilità di mettersi in mostra pure a chi in campionato sta giocando molto poco (ed il Chelsea, si sa, ha una rosa lunghissima).

Stavolta i londinesi hanno un impegno sulla carta davvero molto facile e non sarebbe una sorpresa se il match con i modesti armeni del Noah terminasse in goleada. La differenza tra le due squadre, infatti, è abissale nonostante gli uomini guidati dal portoghese Rui Mota si siano ben comportati fino a questo momento (uno storico successo con il Mlada Boleslav e sconfitta di misura in casa del Rapid Vienna). Dovrebbe vincere con uno scarto ampio anche il Betis: gli spagnoli ad oggi rappresentano una grande delusione per quanto riguarda la Conference League, essendo fermi a quota 1 punto dopo le prime due giornate. Contro il Celje è vietato sbagliare per risalire una classifica che al momento vede il club andaluso fuori dalle prime 24. Ha fatto due su due invece l’Heidenheim, vittorioso sia sull’Olimpia Lubiana che sul Pafos: i tedeschi, altalenanti in Bundesliga, dovranno fare attenzione agli scozzesi degli Hearts, come loro ancora a punteggio pieno e molto insidiosi soprattutto tra le mura amiche.

Rapid Vienna di scena in Moldavia

Terza vittoria consecutiva nel mirino per il Rapid Vienna, a quota 6 punti. Gli austriaci hanno buone possibilità di tornare con i tre punti dalla trasferta in Moldavia con il Petrocub, una delle squadre che non hanno ancora collezionato neanche un punto (1 gol segnato e ben 6 incassati nelle prime due partite).

Discorso simile per il Legia Varsavia, a punteggio pieno grazie ai 2 successi su Betis e TSC (in entrambi i casi i polacchi non hanno subito gol): la sfida con la Dinamo Minsk, a secco di punti dopo 180 minuti, non dovrebbe rappresentare un problema. Il Copenaghen – un punto in due gare per i danesi – può rialzare la testa nel match con i turchi del Basaksehir, sconfitti da Rapid Vienna e Celje, mentre con ogni probabilità non mancheranno i gol negli incontri tra Jagiellonia e Molde e tra Larne e San Gallo. Almeno una rete per parte, infine, in LASK Linz-Cercle Brugge e Djurgarden-Copenaghen.

Conference League, possibili vincenti

Rapid Vienna (in Petrocub-Rapid Vienna)

Legia Varsavia (in Legia Varsavia-Dinamo Minsk)

Copenaghen (in Copenaghen-Basaksehir)

Betis (in Betis-Celje)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Noah

Jagiellonia-Molde

Larne-San Gallo

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Vikingur-Borac Banja Luka

Djurgarden-Panathinaikos

Hearts-Heidenheim

LASK Linz-Cercle Brugge

