Europa League, i pronostici del 7 novembre ore 21:00

Europa League, il Manchester United va a caccia della prima vittoria in attesa che inizi l’era Amorim. Successi alla portata per Ajax e Anderlecht.

Ultime gare per Ruud van Nistelrooy sulla panchina del Manchester United. Ancora due partite e poi al timone dei Red Devils ci sarà Ruben Amorim, ancora per poco sulla panchina dello Sporting CP. Il club inglese, una volta esonerato Erik ten Hag, ha scelto il portoghese per avviare un nuovo ciclo (l’ennesimo dopo una lunga serie di fallimenti epocali e fragorosi).

Il Manchester United nel frattempo deve giocare la quarta giornata di Europa League e cercare di migliorare una classifica che al momento vede Bruno Fernandes e compagni al ventunesimo posto, con soli 3 punti conquistati nei primi tre turni, frutto di tre pareggi (Twente, Porto e Fenerbahçe). Con van Nistelrooy intanto lo United è ancora imbattuto: vittoria in League Cup con il Leicester e pareggio in campionato con il Chelsea. Una reazione dovrebbe arrivare anche in Europa League: a Old Trafford saranno di scena i greci del PAOK, pure loro a secco di vittorie (ad oggi sarebbero fuori dalle prime 24). Nonostante siano ancora convalescenti, i Red Devils dovrebbero far valere il maggior tasso tecnico e mettere in saccoccia il primo successo nella manifestazione. Vittoria alla portata anche per l’Ajax di Francesco Farioli, capace in pochi giorni di battere le due dirette concorrenti per il titolo, Feyenoord e PSV Eindhoven e di portarsi a -5 dalla vetta. Due vittorie e un pareggio invece per i Lancieri in Europa League, che hanno l’occasione di incrementare il bottino con il disastroso Maccabi Tel Aviv, una delle tre squadre che non riescono ancora a schiodarsi da quota zero punti.

Le previsioni sulle altre partite

La sorpresa delle prime tre giornate di Europa League però si chiama Anderlecht: i belgi, partiti in sordina, al momento guardano tutti dall’alto verso il basso insieme a Lazio e Tottenham, grazie alle tre vittorie consecutive contro Ludogorets, Ferencvaros e Real Sociedad. I biancomalva, insomma, fanno sul serio e la quarta affermazione potrebbe arrivare in Lettonia contro il non irresistibile RFS Riga.

José Mourinho e il suo Fenerbahçe, dopo il pareggio con il Manchester United, fanno visita all’AZ Alkmaar in una gara da almeno una rete per parte: i turchi hanno 5 punti, gli olandesi invece sono fermi a 3. I tedeschi dell’Hoffenheim cercheranno di fermare il Lione, reduce da due pareggi di fila in campionato ed in leggera flessione rispetto a qualche settimana fa: entrambe dovrebbero andare a segno. Gara potenzialmente movimentata anche quella tra Dinamo Kiev e Ferencvaros: gli ucraini sono a secco di gol e di vittorie e contro gli ungheresi, non perfetti in fase di non possesso palla, è probabile che si sblocchino.

Europa League, possibili vincenti

