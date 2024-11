Galatasaray-Tottenham, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Galatasaray-Tottenham è una partita valida per la quarta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Non gioca dallo scorso 28 ottobre il Galatasaray: dopo la vittoria contro il Besiktas i turchi hanno usufruito di un turno di riposo quindi arrivano al match contro il Tottenham sicuramente più freschi degli inglesi. Che invece, in questo periodo, di partite ne hanno giocate due: una in Carabao Cup e una in campionato. E si sa, gli impegni pesano eccome nelle gambe di tutti.

Potrebbe fare la differenza questa fattore nel match in programma nel tardo pomeriggio di giovedì: i giallorossi stanno bene sia fisicamente che mentalmente soprattutto perché nelle ultime uscite hanno vinto sempre. Un filotto di quattro vittorie consecutive, una striscia di undici risultati utili con soli due pareggi in mezzo. Diciamo che non poteva andare meglio ad una squadra che ha in rosa elementi di spessore tecnico e fisico non indifferenti che devono per forza puntare ad arrivare in fondo a questa manifestazione nonostante ci siano altre squadre attrezzate. Una è sicuramente quella inglese, che praticamente fino ad oggi ha messo in scena dei dati da leggere con molta attenzione: un solo pareggio in stagione, quello alla prima giornata di campionato contro il Leicester, poi solo vittorie o sconfitte con nessuna via di mezzo.

Come vedere Galatasaray-Tottenham in diretta tv e streaming

La sfida Galatasaray-Tottenham, valida per la quarta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì 7 novembre alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 anche su Snai.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima, è evidente che i turchi hanno la possibilità del colpo grosso contro la squadra che, secondo molti, è una delle candidate alla vittoria finale di questa manifestazione. Ma la freschezza e la lucidità sicuramente maggiore del Galatasaray potrebbero fare la differenza. Gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Tottenham

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Kohn; Torreira, Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Bergvall, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Werner.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1