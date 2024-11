Lazio-Porto, Europa League: tv, formazioni, pronostico

Lazio-Porto è una partita valida per la quarta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Quello che la squadra di Baroni sta vivendo è sicuramente un momento magico: otto vittorie nelle ultime 9 uscite della stagione, punteggio pieno in Europa League, e terzo posto in Serie A. Nessuno si sarebbe potuto immaginare un impatto così importante del nuovo allenatore. E invece, per il momento, ha avuto ragione Lotito.

Vincere aiuta sicuramente a vincere, pochi dubbi. E anche contro il Porto in casa i biancocelesti partono con il favore del pronostico. Non solo perché saranno spinti da un Olimpico sempre più caldo dopo l’iniziale “bocciatura” alle scelte societarie di inizio stagione, ma anche perché il Porto, oggettivamente, non è la squadra che fino all’anno scorso faceva sicuramente più paura. Quattro punti nelle prime tre uscite in Europa. E non vogliamo comunque calcolare il campionato portoghese: la truppa guidata da Bruno è oggettivamente migliore della maggior parte delle avversarie e ha vita facile.

Certo, rimane una formazione altamente temibile e su questo non ci piove. Che inoltre segna anche con regolarità cosa che non si vedeva da diverso tempo da quelle parti. Il pronostico, quindi, nonostante come detto prima la Lazio stia vivendo uno dei momenti migliori della stagione in corso e non solo, è tutt’altro che scontato. Ma una certezza, secondo noi, c’è.

Come vedere Lazio-Porto in diretta tv e streaming

La sfida Lazio-Porto, valida per la quarta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì 7 novembre alle 21:00. L'Europa League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV.

Il pronostico

La certezza di prima è che entrambe le formazioni durante i novanta minuti troveranno la via della rete. Vediamo come spiegato leggermente avanti la Lazio. Ci sta un’altra affermazione biancoceleste per continuare a volare.

Le probabili formazioni di Lazio-Porto

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Perez, Tiago Djalo, Moura; Varela, Nico, Ivan Jaime; Pepe, Samu, Galeno.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1