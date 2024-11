Sorteggio Nitto Atp Finals: gli avversari di Sinner nel girone

Sinner, così ha deciso il sorteggio delle Nitto Atp Finals: sono loro gli avversari da battere.

In palio non c’è solo un assegno stratosferico. C’è molto di più, in realtà. C’è, prima di ogni altra cosa, il prestigio derivante da una vittoria che tutti rincorrono per un motivo ben preciso. Imporsi alle Nitto Atp Finals significa essere il migliore, il Maestro tra i Maestri, il tennista più forte della stagione. E ci sta, allora, che tutti sognino di ottenere, almeno una volta nella vita, questo titolo così importante.

In gara ci sono gli otto campioni che più hanno brillato nella stagione ormai volta al termine. E sono tutti, manco a dirlo, agguerritissimi, motivo per il quale non è così scontato che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, favoriti per la vittoria, avranno effettivamente vita facile. Non ce l’avranno per un semplice motivo: perché, alla luce del fatto che l’iberico è scivolato al terzo posto del ranking mondiale, lui e il numero 1 del mondo potrebbero incontrarsi praticamente subito, ben prima di un’ipotetica finale tra titani.

Guai a sottovalutare, inoltre, il nuovo numero 2 della classifica, ovvero Alexander Zverev, reduce da una stagione che gli ha regalato parecchie soddisfazioni e conferme. “Per batterli sto provando a diventare più aggressivo e a colpire più forte di loro”, ha detto nelle scorse ore il singolarista che le Nitto Atp Finals le ha già vinte e che trova sempre a Torino una superficie che gli è particolarmente congeniale.

Sinner a Torino, gli avversari da battere alle Finals

Ai nastri di partenza ci saranno, ancora, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev. Grande assente sarà, invece, Novak Djokovic, che ha dato forfait al torneo dei Maestri qualche giorno fa, spalancando le porte agli altri aspiranti partecipanti.

Non resta che capire, a questo punto, chi sfiderà chi e in che modo il destino apparecchierà la tavola per gli otto Maestri che, dal 10 al 17 novembre, si sfideranno al Pala Alpitour di Torino. A decretare tutto sarà, ovviamente, il sorteggio delle Nitto Atp Finals 2024, che si terrà nella giornata di oggi, 7 novembre, alle ore 12, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

Solo allora scopriremo come il sorteggio avrà delineato i due gironi e contro chi si batterà, in questa cavalcata verso il successo, il nostro campione indiscusso, vale a dire Jannik Sinner. Riuscirà il numero 1 del mondo a vincere anche questa sfida, dopo aver sfiorato l’impresa lo scorso anno? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo, tanto vale tenere le dita incrociate.

Seguono aggiornamenti