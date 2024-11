APOEL Nicosia-Fiorentina, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostico

APOEL Nicosia-Fiorentina è una partita della terza giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina che sta stupendo tutti in campionato nella sua versione continentale è ancora un po’ farraginosa e nelle due gare disputate finora nella fase a girone unico di Conference League è riuscita in entrambi i casi a complicarsi la vita contro squadre ampiamente alla portata (TNS e San Gallo).

I tre punti, alla fine, sono arrivati ugualmente ma se contro i gallesi all’esordio il tecnico Raffaele Palladino era stato costretto a mettere in campo i titolari per sbloccare il match (poi terminato 2-0), due settimane fa in Svizzera la Viola è dovuta finire sotto di un gol per scuotersi e successivamente dilagare (2-4), approfittando delle evidenti lacune difensive degli elvetici. Palladino, dunque, si aspetta delle risposte importanti nella sfida con i ciprioti dell’APOEL Nicosia, soprattutto dalle seconde linee che scenderanno in campo. A trascinare la Fiorentina toccherà quindi di nuovo ai vari Ikoné (doppietta contro il San Gallo), Kouamé, Kayode, Moreno e Martinez Quarta, giocatori poco utilizzati nelle ultime gare di campionato. In caso di successo sarebbe l’ottavo di fila tra tutte le competizioni per una Viola che ormai da circa un mese ha iniziato a volare, trovando quelle certezze che erano mancate ad agosto e settembre.

Sette vittorie di fila per la Viola

I gigliati domenica scorsa hanno vinto anche a Torino – gol decisivo di Kean, 0-1 – difendendo il quarto posto: un vero e proprio momento magico per una Fiorentina cinica e compatta (terza miglior difesa del torneo).

E l’APOEL come se la passa? I ciprioti, guidati dallo spagnolo Manolo Jimenez, hanno ottenuto un solo punto in Conference League, pareggiando 1-1 con lo Shamrock Rovers e perdendo in casa con i bosniaci del Borac Banja Luka. Nel campionato cipriota invece sono terzi, lontani dalla vetta occupata dal Pafos, squadra che la Fiorentina affronterà nel prossimo turno. Una curiosità: nell’APOEL gioca l’attaccante El-Arabi, che nella scorsa edizione vinse la Conference con l’Olympiacos proprio contro i viola.

Come vedere APOEL Nicosia-Fiorentina in diretta tv e in streaming

APOEL Nicosia-Fiorentina è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al GSP Stadium di Nicosia, a Cipro. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.67 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Il pronostico

La Fiorentina, cresciuta soprattutto dal punto di vista difensivo, dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche sull’APOEL Nicosia in una gara da meno di 4 gol complessivi. I ciprioti finora sono stati capaci di segnare un solo gol in 180 minuti.

Le probabili formazioni di APOEL Nicosia-Fiorentina

APOEL NICOSIA (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Tejera, Abagna; Pizzi, Meyer, Marquinhos; El-Arabi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Adli, Sottil; Kouamé.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2