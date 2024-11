I pronostici di giovedì 7 novembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 7 novembre, si giocano Europa League e Conference League con in campo Lazio, Roma e Fiorentina.

Terminata la due giorni di Champions, anche l’Europa League è pronta a dare spettacolo con ben 17 partite in programma. Tra le grandi favorite per la vittoria finale dell’Europa League solo il Tottenham è riuscito finora a non deludere le aspettative. Tre vittorie in tre partite per gli Spurs, reduci pure da 2 importanti successi tra campionato e League Cup contro Manchester City e Aston Villa.

In questo turno però gli Spurs saranno ospiti del Galatasaray di Osimhen e Icardi, che ha sempre una marcia in più davanti al proprio pubblico: almeno un gol per squadra altamente probabile visto il potenziale offensivo a disposizione dei due allenatori.

I pronostici sulle altre partite

Oltre al Tottenham tra le altre uniche due squadre ancora a punteggio pieno c’è la Lazio, attesa della non semplice sfida col Porto. Sulla carta meno impegnativa la trasferta della Roma, che però in questo momento è inaffidabile come confermato dalla rovinosa caduta del Bentegodi contro il Verona.

Il Manchester United in attesa dell’arrivo di Amorim anche con Val Nistelrooj in panchina sembra in grado di superare il Paok: la vittoria è di fondamentale importanza in ottica qualificazione dopo i primi tre pareggi consecutivi.

Vittoria alla portata anche per l’Ajax di Francesco Farioli, capace in pochi giorni di battere le due dirette concorrenti per il titolo, Feyenoord e PSV Eindhoven. Due vittorie e un pareggio invece per i Lancieri in Europa League, che hanno l’occasione di incrementare il bottino con il disastroso Maccabi Tel Aviv

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lazio-Porto, Europa League, ore 21:00

Vincenti

Betis (in Betis-Celje, Conference League, ore 21:00)

(in Betis-Celje, Conference League, ore 21:00) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Qarabag, Europa League, ore 18:45)

(in Bodo/Glimt-Qarabag, Europa League, ore 18:45) Ajax (in Ajax-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 21:00)

(in Ajax-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 21:00) Manchester United (in Manchester United-Paok, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ajax-Maccabi Tel Aviv , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Manchester United-Paok , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Eintracht Francoforte-Slavia Praga , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Chelsea-Noah, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galatasaray-Tottenham , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 AZ Alkmaar-Fenerbahçe , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Hoffenheim-Lione, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Nizza vincente e almeno un gol per squadra in Nizza-Twente, Europa League, ore 18:45