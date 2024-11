Il Gratta e vinci ti concia per le feste: Natale anticipato

Gratta e vinci, è un’occasione da non perdere: provare per credere.

Ci sono giocatori che non aspettano altro che questo. Che scocchi, cioè, l’ora del Santo Natale. Non tanto per la festa in sé, benché resti inteso che quella sia, senza ombra di dubbio, la ricorrenza più amata in tutto il mondo. Quanto, piuttosto, per una ragione legata al gioco d’azzardo. Già, perché chi ama tentare la fortuna saprà bene che, in concomitanza delle festività dicembrine, dei nuovi Gratta e vinci vengono sempre immessi sul mercato.

I grattini delle feste sono dunque, di fatto, un’attrattiva dal fascino incommensurabile. E non ci stupisce affatto che ogni anno vadano a ruba. Tanto in Italia quanto nel resto del mondo, essendo gettonatissimi a qualunque latitudine. Al di là dell’Oceano sono già arrivati da diversi giorni, tanto è vero che un giocatore, nei giorni scorsi, ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata.

Il Natale è iniziato prima del previsto nello Stato dell’Ohio, come si evince, per l’appunto, dalla storia che ci apprestiamo a raccontarvi. Tutto ha avuto inizio in Kauffman Avenue, a Fairborn, tra le mura del Marathon Food Mart. Qui il giocatore in questione ha deciso di comprare, sebbene il Natale non sia ancora entrato nel vivo, il primo tagliando festivo della stagione.

Gratta e vinci, c’è aria di festa: premio da leccarsi i baffi

La sua scelta è ricaduta su un grattino dalla grafica estremamente accattivante, uno appartenente, più di preciso, alla serie Holiday Bonus Millions. E questo stesso Gratta e vinci, pensate un po’, ha fatto in modo che l’uomo potesse iniziare a respirare l’atmosfera del Natale molto prima del previsto.

Grattati tutti i simboli presenti sul tagliando, ha difatti scoperto di aver vinto una somma che sarà più che sufficiente per festeggiare alla grande insieme al resto della sua famiglia. Ha messo le mani, cioè, su un bottino di 50mila dollari, provando sulla sua pelle le emozioni che sono le grosse vincite sono in grado di trasmettere.

E la sua storia dimostra, quindi, che non è vero, come pensano in tanti, che i Gratta e vinci delle feste non sono ricchi quanto quelli che si possono acquistare durante il resto dell’anno. Il che sai cosa significa, vero? Che se avrai voglia di tentare, da qui a breve, la fortuna, queste serie potrebbe rivelarsi più “sicure” del previsto.