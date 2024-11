Camila Giorgi, buona la seconda: il matrimonio si farà

Camila Giorgi ha detto sì: così l’ex stella del tennis azzurro ha sorpreso i suoi follower.

La sua storia personale e la sua carriera si sarebbero evolute in maniera completamente diversa, se nel 2017 tutto fosse filato liscio. Se ogni cosa fosse andata esattamente come aveva programmato. Ma così non fu: ad un passo dal sì, dal momento che aveva a lungo atteso e sognato, il matrimonio che aveva organizzato con tanta cura era improvvisamente saltato.

Sì, proprio così. Sebbene siano in pochi a saperlo, 7 anni fa Camila Giorgi fu a tanto così dal convolare a nozze con il suo fidanzato dell’epoca, vale a dire il tennista Giacomo Miccini. Riservata com’è sempre stata, l’atleta non si è mai soffermata sulle ragioni che avrebbero indotto lei e il suo collega a desistere e a lasciarsi proprio ad un tiro di schioppo dall’altare. Nessuna informazione aggiuntiva è mai trapelata, a riprova del fatto che è stata brava, bravissima, a tutelare la sua privacy e a lasciar fuori dai riflettori la vita privata.

Si era limitata ad annunciare, quando tutto andava bene, che si era fidanzata. Lo aveva fatto mostrando sui social l’anello ricevuto in dono da quello che credeva sarebbe presto diventato suo marito, salvo poi “ritrattare” e decidere di percorrere una strada diversa. La prima volta potrebbe non essere andata bene come sperava, dunque, ma la buona notizia è che, quanto prima, l’ex tennista di Macerata potrebbe riprovarci.

Camila Giorgi ci riprova: ha detto sì

Non con Giacomo, s’intende, avendo interrotto la loro relazione ormai da svariati anni. Camila adesso sta David Holiner, fondatore di una holding a stelle e strisce che opera nel settore dell’intermediazione e degli investimenti immobiliari.

I due sono affiatatissimi e lei è spesso a Dallas, da lui, ragion per cui ci sono diverse ragioni per pensare che la seconda volta potrebbe essere quella buona. Tanto più se consideriamo che la Giorgi, nelle scorse ore, ha confermato, servendosi dei social network, di avere ancora quello stesso sogno nel cassetto che aveva già 7 anni fa.

Servendosi del box delle domande, un follower le ha chiesto se intendesse sposarsi. E la sua risposta, quello è poco ma sicuro, non ha lasciato spazio ad alcuna interpretazione. “Certo”, ha commentato l’ex stella del tennis azzurro, rivelando così di credere nell’amore e di desiderare per sé il lieto fine nel quale sperano, in fin dei conti, tutto o quasi.