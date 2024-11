I pronostici di mercoledì 6 novembre: Champions League ed Europa League

I pronostici di mercoledì 6 novembre, si chiude la quarta giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Atalanta e Inter.

Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League. Le due italiane in campo hanno delle partite tutt’altro che facili. L’Inter ospiterà l’Arsenal, una delle candidate alla vittoria della Premier League: rispetto alla squadra di Simone Inzaghi però i Gunners non attraversano un periodo brillante, hanno fatto un solo punto nelle ultime tre di campionato e in Champions hanno battuto lo Shakhtar solo di misura.

L’Atalanta va a caccia di un’altra impresa contro lo Stoccarda, che nello scorso turno ha vinto a Torino contro la Juventus: sfida tra attacchi molto prolifici, i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Il big match di questo mercoledì è senza dubbio PSG-Atletico Madrid, in cui i padroni di casa si fanno preferire. Dopo la vittoria sul Lipsia di fine settemnre, la squadra di Simeone non è mai riuscita a vincere quando il livello dell’avversaria si alzava: pareggi con Real Madrid e Real Sociedad, sconfitte contro Benfica, Lille e Betis. La rivoluzione estiva finora non ha sortito grandi effetti.

Per il resto attese vittorie con annesso over 2,5 per il Bayern Monaco in casa contro il Benfica e per il Barcellona nella trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X DOPPIA CHANCE + MULTIGOL 1-4 in Inter-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Besiktas (in Besiktas-Malmo, Europa League, ore 16:30)

(in Besiktas-Malmo, Europa League, ore 16:30) Aston Villa o pareggio (in Club Brugge-Aston Villa, Champions League, ore 18:45)

(in Club Brugge-Aston Villa, Champions League, ore 18:45) Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Benfica, Champions League, ore 21:00)

(in Bayern Monaco-Benfica, Champions League, ore 21:00) Barcellona (in Stella Rossa-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

(in Stella Rossa-Barcellona, Champions League, ore 21:00) PSG (in PSG-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Benfica , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Feyenoord-Salisburgo , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Stella Rossa-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sparta Praga-Brest , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Stoccarda-Atalanta, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 6.11 GOLDBET ; 5.97 SNAI; 6.11 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Sparta Praga-Brest, Champions League, ore 21:00