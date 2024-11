PSG-Atletico Madrid, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

PSG-Atletico Madrid è una partita della quarta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non c’è traccia di precedenti tra queste due squadre, pronte ad affrontarsi per la prima volta. Non si può dire lo stesso dei due tecnici, Luis Enrique e Diego Simeone, dalle filosofie di gioco quasi opposte: al Parco dei Principi andrà in scena la quattordicesima sfida tra lo spagnolo e l’argentino, con l’attuale tecnico del PSG che l’ha spuntata in 9 occasioni.

Sarà così anche stavolta? Difficile affermarlo con certezza. Di sicuro entrambe hanno bisogno di punti: dopo le prime tre giornate della fase campionato di Champions League i parigini hanno soltanto 4 punti e sono lontani dalle prime otto. Alla vittoria fortunosa con il Girona all’esordio hanno fatto seguito la sconfitta (2-0) con l’Arsenal ed il deludente pareggio con il PSV Eindhoven a Parigi. Anche l’Atletico Madrid aveva debuttato con una vittoria (2-1 al Lipsia) ma le due inaspettate sconfitte con Benfica (4-0) e Lille (1-3) hanno rovinato tutto, facendo emergere i limiti di una squadra che, nonostante sul mercato si sia oggettivamente rinforzata, continua ad andare troppo ad intermittenza. E in campionato? Se da un lato il PSG sta dimostrando per l’ennesimo anno di non avere rivali in Ligue 1 – gli uomini di Luis Enrique, trascinati dal talentino Barcola, hanno già 6 punti di vantaggio sulla seconda – dall’altro i Colchoneros devono accontentarsi di stare dietro a Barcellona (+10) e Real Madrid (+1) dopo aver collezionato ben 5 pareggi.

Come vedere PSG-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

L’Atletico Madrid finora ha sempre subito gol in Champions League, dimostrandosi fragile sia contro il Benfica sia contro il Lille. Il momento difficile è alle spalle? Noi crediamo di no: il PSG, pur deludente in ambito internazionale, ha più certezze – e soprattutto più talento a disposizone – rispetto ai Colchoneros, che in trasferta fanno spesso fatica. Parigini favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di PSG-Atletico Madrid

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Witsel, Lenglet, Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher, Samu Lino; Griezmann, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1