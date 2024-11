Besiktas-Malmo, Europa League: tv, formazioni, pronostico

Besiktas-Malmo è una partita valida per la quarta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Dopo due sconfitte nelle ultime due uscite di campionato, è chiaro l’obiettivo del Besiktas: quello di battere il Malmo nel quarto turno di questa Europa League e cercare così la seconda vittoria di fila – una sola ne è arrivata fino al momento – in questa competizione. Una vittoria arrivata sul campo del Lione, quindi un vero e proprio colpaccio per Immobile e compagni che no, non sono proprio candidati per la vittoria finale, ma potrebbero dare decisamente del filo da torcere a tutti.

L’occasione è decisamente importante contro una squadra, quella ospite, che di obiettivi europei ne ha davvero pochi. Anche in Svezia sanno benissimo che ci sono delle squadre molto più attrezzate e che possono distruggere comunque, ma in questo caso si cercherà di andare avanti il più possibile. Non servono chissà quanti punti per accedere alla seconda fase, quella degli spareggi. Ma per prenderseli, quei punti che servono (tre al momento quelli conquistati), è meglio passare per un’altra partita. Non sembra e non è questa la migliore per il sogno.

Gli ultimi due confronti tra queste due squadre sono datati 2018: fase a gironi dell’Europa League e il Malmo, sia all’andata che al ritorno, riuscì a fare bottino pieno. Questa volta però, crediamo che il risultato andrà verso la parte opposta, verso i bianconeri di casa.

Come vedere Besiktas-Malmo in diretta tv e streaming

La sfida Besiktas-Malmo, valida per la quarta giornata della nuova Europa League, è in programma mercoledì 6 novembre alle 16:30.

Il pronostico

Vincenti i turchi, che conquisteranno come spiegato prima la seconda vittoria di fila in Europa rilanciandosi così in maniera definitiva. Il match in questione, inoltre, dovrebbe regalare anche tre reti complessive. O, per meglio dire, almeno tre reti durante i 90 minuti.

Le probabili formazioni di Besiktas-Malmo

BESIKTAS (4-2-3-1): Destanoglu; Svensson, Uduokhai, Topcu, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Joao Mario, Rafa Silva, Muci; Immobile.

MALMO (4-2-3-1): Dahlin, Stryger Larsen, Rosler, Jansson, Busanello; Johnsen, Pena; Ali, Botheim, Bolin; Kiese Thelin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1