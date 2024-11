Inter-Arsenal, Champions League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Inter-Arsenal è una partita valida per la quarta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Inter è l’unica italiana che, basandoci sulla classifica attuale, sarebbe già qualificata agli ottavi di finale senza dover disputare lo spareggio. I nerazzurri hanno 7 punti e sono settimi, due gradini sopra il loro prossimo avversario, l’Arsenal, che al momento ha una differenza reti peggiore. Ma dove c’eravamo lasciati? L’ultima uscita dei campioni d’Italia in carica in Champions League era stata a Berna, contro il modesto Young Boys. La squadra di Simone Inzaghi ha preso come da pronostico i tre punti ma quanta sofferenza, visto che la rete che ha deciso la partita l’ha realizzata Thuram in pieno recupero (0-1).

In precedenza l’Inter aveva distrutto la Stella Rossa a San Siro (4-0) e conquistato un punto d’oro contro il City a Manchester dopo aver pareggiato 0-0. Quella che stiamo vedendo all’opera, però, non è la schiacciasassi dello scorso anno: in campionato i nerazzurri non stanno dando più l’impressione di essere dominanti e la vittoria risicata ottenuta domenica scorsa con il Venezia (battuto 1-0 a San Siro con il brivido del gol annullato ai lagunari al fotofinish) ne è la dimostrazione. Non brilla neppure l’Arsenal, che nelle ultime settimane è scivolato a -7 dalla vetta oggi occupata dal Liverpool. Nelle ultime tre giornate di Premier League i Gunners hanno fatto registrare due sconfitte (Bournemouth e Newcastle) e un pareggio (Liverpool) e non vincono da più di un mese. In Champions League invece sono stati chirurgici: senza strafare – e soprattutto senza subire gol, come l’Inter – si sono imposti su PSG e Shakhtar Donetsk, mentre all’esordio si erano dovuti accontentare di un pareggio in casa dell’Atalanta (0-0).

Capitolo formazioni: Inzaghi ritrova Calhanoglu, che dovrebbe iniziare dal 1′, mentre in attacco è ballottaggio tra Taremi e Thuram. Nell’Arsenal mancano all’appello Tomiyasu, Calafiori e Tierney ma è in dubbio anche Odegaard: se il norvegese, com’è probabile dovesse dare forfait, in mezzo al campo giocherà Mikel Merino.

Come vedere Inter-Arsenal in diretta tv e in streaming

Inter-Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.23 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nelle ultime cinque partite l’Inter ha tenuto la porta inviolata quattro volte, ma la difesa era finita sotto accusa dopo il pirotecnico 4-4 con la Juventus. L’Arsenal invece ha qualche problema nella metà campo avversaria: i Gunners non riescono a segnare con continuità. Può venirne dunque fuori un match equilibrato, da meno di 4 gol complessivi, in cui l’Inter dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Inter-Arsenal

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard.

Inter-Arsenal: chi vince? Inter

Pareggio

Arsenal View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0