Sinner-Kalinskaya e quel sogno nel cassetto: un magico Natale

Sinner e Kalinskaya, nuovi progetti all’orizzonte: Christmas in love per la coppia del momento.

La stagione è tutt’altro che finita. Sarà anche vero che Jannik Sinner ha rinunciato all’ultimo appuntamento del calendario Atp, vale a dire il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma la sua agenda è ancora piena zeppa di eventi in cui potrà dire la sua. Primo fra tutti le Nitto Atp Finals, che animeranno la città di Torino a partire dal prossimo 10 novembre.

Dopodiché, una volta calato il sipario sul torneo dei Maestri, sarà tempo per il numero 1 del mondo di volare a Malaga. Il battaglione azzurro avrà bisogno del suo leader indiscusso, per portare a casa, per la seconda volta consecutiva, l’insalatiera in palio alla Coppa Davis. E chissà che il sogno della doppietta non diventi realtà. A quel punto, il campione altoatesino potrà finalmente concedersi un po’ di sano – e meritatissimo, altroché – relax.

Le sue saranno delle vacanze mordi e fuggi, considerando che a novembre non avrà un attimo di respiro e che, archiviati gli ultimi capitoli della stagione, mancherà ormai pochissimo alla trasferta australiana. Avrà giusto il tempo di trascorrere qualche giorno con la sua famiglia e poi, com’è giusto che sia, dovrà tornare in campo per dedicarsi alla preparazione e affilare le armi in vista della nuova stagione. Non resta che capire, stando così le cose, se troverà o meno il modo di partecipare ad un evento di cui potrebbe essere, se lo volesse, protagonista indiscusso.

C’è “posta” per Jannik e Anna: tutti pazzi per la coppia di tennisti

L’evento in questione si svolgerà a Bolzano, non troppo distante dal luogo che gli ha dato i natali. Qui, a fine novembre, aprirà i battenti il consueto Christkindlmarkt, uno dei mercatini di Natale più famosi e apprezzati del Bel Paese.

Il boom di presenze è assicurato sempre e comunque, ma stavolta si sogna ancor più grande. Chiacchierando con Sportal.it, infatti, il presidente dell’azienda di Soggiorno e turismo di Bolzano, Roland Buratti, ha confessato di avere un desiderio. E giacché Natale è il periodo più magico dell’anno, chissà che non possa realizzarsi.

“Bolzano è una città molto sportiva – ha detto, tra una cosa e l’altra, parlando del mercatino – Sarebbe bellissimo avere con noi, se i loro impegni lo consentiranno, anche Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: forse nel 2024 sarebbe un mezzo miracolo se venissero a trovarci, ma prima o poi…”. Decideranno, i due piccioncini, di concedersi una fuga d’amore tra abeti e ghirlande?