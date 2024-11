Tradimento Ferrari, se ne va alla Red Bull: ultim’ora pazzesca

Tradimento Ferrari, se ne va alla Red Bull: in Brasile sono successe delle cose che lasciano aperto uno spiraglio. Ecco la situazione

Il mercato dei piloti, mai come quest’anno, è stato movimentato. E chissà, magari potrebbe regalare ancora delle sorprese clamorose nel corso delle prossime settimane. E ci potrebbe essere un tradimento clamoroso alla Ferrari. Ma facciamo ordine.

Sappiamo benissimo che queste saranno le ultime gare di Sainz dentro la Rossa di Maranello e il pilota spagnolo si è accasato alla Williams, mentre alla Red Bull dovrebbe andare l’argentino Colapinto, che ha dimostrato di avere delle qualità importanti e che quindi potrebbe prendere il posto di Perez. Ma in Brasile, stando alle informazioni che sono state riportate da formulapassion.it, è successo un fatto che ha fatto drizzare le antenne a molti commentatori. E che potrebbe portare davvero a qualcosa di clamoroso e di importante.

Tradimento Ferrari, Sainz alla Red Bull

“La visita di Christian Horner nel hospitality Williams non è passata inosservata: se quasi tutti hanno dato per scontato che il motivo fosse legato al rookie argentino, alcune voci hanno tirato in ballo lo spagnolo attualmente in Ferrari, che per il 2025 ha firmato proprio per la scuderia inglese. Seppure non vi sono certezze sui dettagli contrattuali, l’ipotesi più accreditata è quella di una clausola che permetterebbe a Sainz di svincolarsi in caso di chiamata da parte di un top team. Ora la domanda è: c’è davvero qualcosa di concreto oppure è solo fumo negli occhi per mescolare ancor di più le carte? L’unica certezza è che bisognerà attende la fine del campionato prima di una decisione da Milton Keynes”.

Questo si legge, testualmente sul sito citato prima. E insomma, Sainz potrebbe davvero andare a correre insieme a Verstappen qualora venissero confermate le voci di questa possibile clausola inserita nel suo contratto. Una situazione clamorosa, senza dubbio, da tenere in considerazione che potrebbe portare ad un parco piloti totalmente stravolto in vista del prossimo Mondiale, quello che vedrà come sappiamo da molto tempo un Hamilton in Rosso, per quello che è un vero e proprio sogno che si avvera.