Stoccarda-Atalanta, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Stoccarda-Atalanta è una partita valida per la quarta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Ormai non ci si stupisce più – ed è questa la vera vittoria dell’Atalanta – se la squadra di Gasperini vince in trasferta segnando tre gol in Champions League oppure se va a vincere, sempre in trasferta, sul campo della capolista Napoli, tenendo in panchina il capocannoniere della Serie A, Retegui, che in pochi minuti è riuscito anche a trovare l’undicesimo gol in campionato.

Una Dea perfetta quella vista al Maradona: una squadra pronta anche ad andare a vincere sul campo dello Stoccarda nella quarta giornata della Champions League. Sì, è vero, i tedeschi hanno messo sotto la Juventus un paio di settimane fa, vincendo solamente all’ultimo ma sbagliando l’impossibile durante i 90 minuti. Ma questa Atalanta ha le carte in regola per il colpo grosso. Contro il Celtic in casa, nel pareggio alla terza giornata, i bergamaschi hanno dilapidato una miriade di occasioni da gol: e solo per questo motivo non hanno conquistato i tre punti che avrebbero meritato ampiamente. Diciamo che nella notte tedesca l’Atalanta ha davvero tutte le carte in regola per riuscire no nell’impresa, quelle sono altre, ma nel colpaccio esterno che spalancherebbe, di fatto, almeno le porte dei playoff.

Dove vedere Stoccarda-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Stoccarda-Atalanta, valida per la quarta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta sul campo dello Stoccarda è quotata a 2,75 su Goldbet e Lottomatica. Stesso valore anche per gli analisti della Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Vittoria dell’Atalanta in una gara da almeno tre reti complessive. La squadra di Gasperini è in forma e dovrebbe riuscire a prendersi l’ennesima vittoria della propria stagione dopo un avvio un po’ così.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Atalanta

STOCCARDA (4-4-2): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Undav, Toure.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3