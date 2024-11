Genoa-Como, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Genoa-Como è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La seconda vittoria in campionato identica alla prima: in trasferta, uno a zero, con rete di Pinamonti. Il Genoa, nella gara esterna contro il Parma, ha trovato i tre punti che mancavano dalla fine d’agosto quando la truppa di Gilardino era andata a vincere contro il Monza. Tre punti pesantissimi che, almeno per qualche giorno, hanno tolto i rossoblù dalla zona rossa della classifica.

E c’è stato anche il debutto di Mario Balotelli: pochi minuti in campo, il tempo di prendersi un’ammonizione per l’attaccante che, se in forma, potrebbe dare una bella mano in questa stagione. Per il momento sarà utilizzato con il contagocce, niente di che, però chissà al rientro dopo la sosta il tecnico potrebbe pure decidere di dargli maggiore spazio. E il Como? Il Como non se la passa benissimo: stessi punti del Genoa (9) ma la “bellezza” di tre sconfitte di fila contro Torino, Lazio e soprattutto Empoli in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. In generale, la squadra di Fabregas, ha fatto un solo punto nelle ultime cinque uscite – pareggio contro il Parma – e non vince dal 29 settembre in casa contro il Verona.

Prima della sosta sarebbe opportuno per i lombardi riuscire a fare punti: si lavorerebbe con molta più tranquillità. E la sensazione, anche perché il Genoa non è che stia alla grande, sottolineiamolo, è che ci possa riuscire davvero.

Come vedere Genoa-Como in diretta tv e in streaming

Genoa-Como è in programma giovedì 7 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Una gara da X piena, una gara da pareggio. Che potrebbe essere ben accetto da entrambe le formazioni.

Le probabili formazioni di Genoa-Como

GENOA (3-5-2): Leali; Matturro, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

POSSIBILE RISULTATO: 1-1