Sporting CP-Manchester City, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Sporting CP-Manchester City è una partita valida per la quarta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Subito aria di “derby” per Ruben Amorim, che si appresta a diventare il nuovo tecnico del Manchester United. I Red Devils hanno pagato la clausola per portare in Inghilterra l’allenatore che ha riportato in alto a suon di gol e bel gioco lo Sporting CP, club che l’ex centrocampista guida dal 2020. L’annuncio ufficiale è già arrivato ma Amorim resterà a Lisbona fino a domenica prossima, raggiungendo Manchester solamente durante lo stop per gli impegni delle nazionali.

Nel frattempo il suo unico pensiero sarà quello di far vincere più partite possibili ai biancoverdi nelle due gare con Manchester City – un’eventuale vittoria farebbe già gioire i suoi prossimi tifosi – e Braga. Lo Sporting intanto continua a vivere un momento magico: in campionato è primo a punteggio pieno (10 vittorie su 10) e vanta il miglior attacco del torneo (35 gol, 16 dei quali realizzati dall’attaccante svedese Gyokeres, in stato di grazia). Lo Sporting ha brillato anche in Champions League, battendo Lille e Sturm Graz e pareggiando in casa del PSV Eindhoven. Sette punti – gli stessi del City, per intenderci – che attualmente gli consentono di piazzarsi addirittura tra le prime otto. Preoccupante flessione invece per la corazzata di Pep Guardiola, sconfitta due volte nel giro di pochi giorni: alle prese con numerosi infortuni, i Cityzens sono stati prima eliminati dalla League Cup per mezzo del Tottenham e sabato scorso hanno incassato il primo k.o. in Premier League, battuti 2-1 dal Bournemouth e scavalcati in vetta dal Liverpool. Guardiola potrà fare pochi cambi anche nella capitale portoghese, non avendo a disposizione i vari Ruben Dias, Stones e Grealish.

Come vedere Sporting CP-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Sporting CP-Manchester City è in programma martedì alle 21:00 allo stadio José Alvalade di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Manchester City reagirà dopo due sconfitte di fila ma domare questo Sporting non sarà semplice: secondo noi i lusitani riusciranno a segnare almeno una rete nella notte di Lisbona.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Manchester City

SPORTING CP (3-4-3): Israel; Inacio, Diomande, Debast; Quenda, Bragança, Hjulmand, Araujo; Trincao, Gyokeres, Pedro Gonçalves.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic, Gundogan; Doku, Haaland, Matheus Nunes.

Lo Sporting CP riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2