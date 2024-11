I pronostici di martedì 5 novembre: Champions League

I pronostici di martedì 5 novembre, inizia la quarta giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Milan, Juve e Bologna.

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League prende il via questo martedì con tre squadre italiane in campo: Milan, Juventus e Bologna, tutte alle prese con partite difficili. I rossoneri saranno ospiti dei campioni in carica del Real Madrid, ma dovranno provare a fare risultato perché la classifica nonostante la vittoria nell’ultimo turno piange.

Il problema è che nonostante i problemi del Real Madrid, umiliato nel Clasico dal Barcellona, non sembrano esserci i presupposti per un risultato positivo, considerati i limiti dei rossoneri evidenziati anche a Monza. La Juventuse se la vedrà col Lille, che in casa ha già battuto proprio il Real Madrid. Partita di fondamentale importanza anche per il Bologna: il Monaco ha battuto il Barcellona, ma è squadra dal rendimento altalenante e con una difesa non sempre affidabile: colpaccio non impossibile.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a PSV-Girona e Borussia Dortmund-Sturm Graz mentre promettono almeno un gol per squadra Celtic-Lipsia, Sporting CP-Manchester City e l’altro big match di giornata tra Liverpool e Bayer Leverkusen.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lipsia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Celtic-Lipsia, Champions League, ore 21:00

Vincenti

PSV (in PSV-Girona, Champions League, ore 18:45)

(in PSV-Girona, Champions League, ore 18:45) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Sturm Graz, Champions League, ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Sturm Graz, Champions League, ore 21:00) Real Madrid (in Real Madrid-Milan, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSV-Girona , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Borussia Dortmund-Sturm Graz , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Real Madrid-Milan, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Celtic-Lipsia , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Liverpool-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Bologna vincente in Bologna-Monaco, Champions League, ore 21:00